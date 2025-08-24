logo
Veliki požar kod aerodroma u Amsterdamu, gust dim se nadvio nad Šipolom

Veliki požar kod aerodroma u Amsterdamu, gust dim se nadvio nad Šipolom

Autor Dušan Volaš
0

Nedaleko od Aerodroma "Šipol" u Amsterdamu izbio je veliki požar, a gust crni dim se nadvio nad čitavom oblasti.

Veliki požar kod aerodroma u Amsterdamu Izvor: Screenshot

Prema nezvaničnim informacijama, požar je izbio u velikom skladištu i na lice mjesta su poslate brojne vatrogasne ekipe.

Na društvenoj mreži "Iks" je objavljen snimak sa aerodroma na kome su u prvom planu avioni na pisti dok se u pozadini vidi kako kulja gust crni dim.

Holandski "De Telegraf" piše da je požar prijavljen u 19.45 časova po lokalnom vremenu i da još nije ugašen, iako se količina dima smanjila poslije par sati.

Požar je izbio u skladištu u kojem se nalaze kamp vozila. Vatrogasci pokušavaju da spriječe širenje vatre na susjedna skladišta.

Svjedoci kažu da se čulo i nekoliko eksplozija.

Lokalni mediji izvještavaju da su eksplozije vjerovatno povezane sa gasnim bocama.

