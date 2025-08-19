logo
Ukinuta vanredna situacija u Brodu nakon požara na deponiji

Autor Dušan Volaš
0

Članovi Štaba za vanredne situacije opštine Brod jednoglasno su usvojili odluku o ukidanju vanredne situacije na području četiri mjesne zajednice koja je proglašena zbog požara koji je početkom jula izbio na gradskoj deponiji.

požar.jpg Izvor: Srna/Nenad Simić

Načelnik opštine Brod Milan Zečević rekao je da je vanredna situacija neslužbeno prestala već u petak u 12.00 časova zajedno sa prestankom angažmana Oružanih snaga BiH, na ugroženom prostoru.

On je zahvalio generalu Gojku Kneževiću i zamjeniku ministra odbrane Aleksandru Goganoviću za brzu reakciju i pomoć u sanaciji deponije.

Zečević, koji je komandant Štaba za vanredne situacije, istakao je da je za 29 radnih dana očišćeno više od 50.000 metara kvadratnih i na taj način višedecenijski problem doveden pod kontrolu.

"Građevinski radovi na deponiji nisu još završeni, to je nešto što nastavljamo, ali možemo sa ponosom reći da nema više mogućnosti od zagađenja, bilo putem dima, bilo putem zagađivanja biljnog svijeta ili, što smo se takođe pribojavali, da ne dođe do odliva opasnih materija u sabirne kanale koji bi to sve prebacili u rijeku Savu", rekao je Zečević. /

Štab za vanredne situacije opštine Brod proglasio je 8. jula vanrednu situaciju na području mjesnih zajednica Brodsko polje dva, Liješće, Gornje i Donje Kolibe, zbog "ozbiljnog rizika od zagađenja životne sredine", uzrokovanog požarom na Gradskoj deponiji.

Požar na gradskoj deponiji u Brodu izbio je 3. jula.

SRNA

Tagovi

Brod požar

