Vjetar otežava gašenje: Veliki požar kod Neuma prijeti kućama

Požar koji od sinoć gori na području Neuma spustio se do sela Prapratnica gdje su ugrožene porodične kuće, a zbog jakog vjetra vatra se ubrzano spušta i prema selima Broćanac i Hutovo koje predstavlja najugroženije područje.

Izvor: Neum online

Neumskim vatrogascima u pomoć su došli i vatrogasci iz Mostara, Čapljine i dubrovačkog primorja, Slano, a u akciji gašenja učestvuju i mještani, navodi Neum Online.

Prema riječima načelnika opštine Neum Dejana Jurkovića, u pomoć gašenju požara pristižu i vatrogasci iz Dubrovnika i Putnikovića, a požar se gasi i iz vazduha.

Jurković je naveo da je zatražena i pomoć vojnog helikoptera Oružanih snaga BiH.

Iz policijske stanice Neum saopšteno je da je zbog požara zatvorena i dionica puta Stolac - Neum.

Podsjećamo, iz PVP-a Neuma saopšteno je kako je riječ o požaru koji se pojavio na području Trnovice u Hrvatskoj, a tek je juče prešao na nepristupačan teren u Bosni i Hercegovini, pišu Nezavisne novine.

