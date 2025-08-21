logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Helikopter prinudno sletio kod Prnjavora: Pilot ugasio požar u kabini, intervenisali i vatrogasci

Helikopter prinudno sletio kod Prnjavora: Pilot ugasio požar u kabini, intervenisali i vatrogasci

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Helikopter iz Beograda, koji je saobraćao na relaciji Beograd-Banjaluka, prinudno je sletio u mjesto Palačkovci kod Prnjavora.

helikopter se prinudno spustio kod prnjavora Izvor: Facebook/Vatrogasci Srpske

Na intervenciju su odmah izašli 4 vatrogasca sa 2 vatrogasna vozila.

Na licu mjesta zatečen helikopter koji je zbog kvara prinudno sletio na njivu. Pilot je nakon prinudnog slijetanja sa "pp aparatom" odmah ugasio početni požar na motoru helikoptera te su vatrogasci samo preventivno djelovali da ne bi došlo do naknadnog zapaljenja.

Na sreću, nije bilo povrijeđenih.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

helikopter Prnjavor požar

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ