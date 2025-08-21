Helikopter prinudno sletio kod Prnjavora: Pilot ugasio požar u kabini, intervenisali i vatrogasci

Helikopter iz Beograda, koji je saobraćao na relaciji Beograd-Banjaluka, prinudno je sletio u mjesto Palačkovci kod Prnjavora.

Izvor: Facebook/Vatrogasci Srpske

Na intervenciju su odmah izašli 4 vatrogasca sa 2 vatrogasna vozila.

Na licu mjesta zatečen helikopter koji je zbog kvara prinudno sletio na njivu. Pilot je nakon prinudnog slijetanja sa "pp aparatom" odmah ugasio početni požar na motoru helikoptera te su vatrogasci samo preventivno djelovali da ne bi došlo do naknadnog zapaljenja.

Na sreću, nije bilo povrijeđenih.

(MONDO)