Prvi dan Nove godine donosi sunčano i toplije vrijeme, temperatura do 10 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti pretežno sunčano vrijeme, uz porast temperature u odnosu na prethodne dane.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Poslije podne će doći do naoblačenja na jugu i zapadu koje će donijeti kišu, a u višim predjelima susnježicu i snijeg, dok će u ostalim krajevima biti oblačno i suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab vjetar, koji će od sredine dana jačati, poslije podne i uveče umjeren do jak južnih smjerova, u Krajini i u višim predjelima ponegdje i olujni udari.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, ali hladno, uz mraz.

Maksimalna temperatura vazduha biće od tri do 10, u višim predjelima od minus dva stepena Celzijusova.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Gacko i Bjelašnica minus 11, Han Pijesak, Sokolac, Čemerno, Bileća i Kalinovik minus 10, Višegrad i Mrkonjić Grad minus osam, Prijedor, Sarajevo, Zenica i Novi Grad minus sedam, Foča i Kneževo minus šest, Banjaluka i Srebrenica minus pet, Trebinje i Tuzla minus četiri, Doboj minus tri, Bijeljina minus jedan stepen Celzijusov.

Stanje na putevima

Prohodnost puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ jutros je zadovoljavajuća, a intenzitet saobraćaja nizak, iz Auto-moto saveza Srpske /AMS/ vozačima skreću pažnju na moguću poledicu zbog niske temparature posebno u višim krajevima i savjetuju opreznu vožnju i obavezno posjedovanje zimske opreme.

Iz AMS napominju da je do sutra do ponoći na sanazi zabrana prevoz eksplozivnih meterija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na teritoriji Republike Srpske, osim za prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najvljenih vatrometa.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka. Saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Radovi su u toku i na mostu na graničnom prelazu Rača zbog čega se vozi jednom kolovoznom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

Radovi na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Brestovčina - Nova Topola, privedeni su kraju i pušten je saobraćaj, uz neophodan oprez zbog završnih radova i radnika koji se kreću kraj puta.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina u toku je postavljanje rasvjete u tunelu "Sijeračke stijene", zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja u tunelu.

Zbog izvođenja radova na uređenju razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača zbog oštećenja mosta.

Na regionalnom putu Razboj-Rudanka, na lokaciji prevoj LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na dionici magistralnog puta Lapišnica-LJubogošta u mjestu Donja LJubogošta u opštini Pale i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta.

Zbog pojave odrona, u mjestu Donja Paležnica na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Saobraćaj je u prekidu zbog klizišta na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok se magistralnim putem Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji saobraća otežano.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo zbog pojave klizišta saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, kao i na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina u mjestu Vijačani u dužini od 50 metara.

U FBiH na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na putevima u FBiH sutra do ponoći.

Na graničnim prelazima BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Iz AMS podsjećaju da se, zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje EU, mogu očekivati duža zadržavanja na prelazima.