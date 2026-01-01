logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tokom dočeka Nove godine u Srpskoj evidentirano više incidenata: Udesi, tuče i lažna dojava o bombi

Tokom dočeka Nove godine u Srpskoj evidentirano više incidenata: Udesi, tuče i lažna dojava o bombi

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

U Republici Srpskoj u novogodišnjoj noći evidentirana su četiri krvična djela, osam slučajeva narušavanja javnog reda i mira, te 14 saobraćajnih udesa u kojima je jedno lice poginulo, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

MUP RS o dočeku Nove godine u RS Izvor: Srna/Dubravka Blagojević

Vozač čiji su inicijali B.V. poginuo je noćas prilikom sletanja automobila "sitroen" sa magistalnog puta Derventa-Doboj.

Saobraćajna nesreća se dogodila u 3.25 časova u mjestu Živinice na području Dervente.

Policija je uhapisla tri lica osumnjičena da su u Banjaluci nakon verbalne rasprave fizički napala jednu osobu nanijevši joj povrede glave. Povrijeđena osoba je zbrinuta u Službi hitne medicinske pomoći u Banjaluci.

Banjalučka policija noćas je postupala i po prijavi da je nekoliko nepoznatih lica fizički napalo dva lica u Banjaluci.

Povrijeđene je Služba hitne medicinske pomoći prevezla na Univerzitetski klnički centar Republike Srpske gdje im je pružena medicinska pomoć.

Policija preduzima sve mjere i radnje na utvrđivanju identiteta izvršilaca napada.

Policijskoj stanici Foča sinoć u 23.25 časova nepoznato lice je telefonom prijavilo da je u jednoj diskoteci postavljena eksplozivna naprava.

Izvršenim protivdiverzionim pregledom utvrđeno je da je riječ o lažnoj prijavi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

MUP RS Nova godina proslava

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ