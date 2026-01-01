Tokom dočeka Nove godine u Srpskoj evidentirano više incidenata: Udesi, tuče i lažna dojava o bombi

U Republici Srpskoj u novogodišnjoj noći evidentirana su četiri krvična djela, osam slučajeva narušavanja javnog reda i mira, te 14 saobraćajnih udesa u kojima je jedno lice poginulo, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

Izvor: Srna/Dubravka Blagojević

Vozač čiji su inicijali B.V. poginuo je noćas prilikom sletanja automobila "sitroen" sa magistalnog puta Derventa-Doboj.

Saobraćajna nesreća se dogodila u 3.25 časova u mjestu Živinice na području Dervente.

Policija je uhapisla tri lica osumnjičena da su u Banjaluci nakon verbalne rasprave fizički napala jednu osobu nanijevši joj povrede glave. Povrijeđena osoba je zbrinuta u Službi hitne medicinske pomoći u Banjaluci.

Banjalučka policija noćas je postupala i po prijavi da je nekoliko nepoznatih lica fizički napalo dva lica u Banjaluci.

Povrijeđene je Služba hitne medicinske pomoći prevezla na Univerzitetski klnički centar Republike Srpske gdje im je pružena medicinska pomoć.

Policija preduzima sve mjere i radnje na utvrđivanju identiteta izvršilaca napada.

Policijskoj stanici Foča sinoć u 23.25 časova nepoznato lice je telefonom prijavilo da je u jednoj diskoteci postavljena eksplozivna naprava.

Izvršenim protivdiverzionim pregledom utvrđeno je da je riječ o lažnoj prijavi.