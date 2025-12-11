MUP RS: Sud odlučio da je IDEEA zloupotrijebila podatke građana

Nadležni sud potvrdio je tvrdnje MUP-a RS, iz juna 2024. godine, da Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) zloupotrebljava zakonsku nadležnost, dovodeći u pitanje zaštitu ličnih podataka građana.

U saopštenju iz MUP-a pojašnjeno je da je odluka Suda koji je odbio tužbu Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH protiv rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, potvrdila je da se IDDEEA upustila u proces nezakonitog izdavanja digitalnih sertifikata i uvođenje udaljenog potpisa i digitalnog novčanika koji nisu zakonski regulisani u BiH, čime se narušava zaštita ličnih podataka građana.

Nakon što je MUP Republike Srpske prije godinu dana poslao pismo svim institucijama koje su nadležne za obradu ličnih podataka građana i postupke izdavanja digitalnih certifikata kako bi upozorili da IDDEEA zloupotrebljava zakonsku nadležnost pružanja tehničke podrške ministarstvima unutrašnjih poslova u BiH, čime je dovela u pitanje zaštitu ličnih podataka građana, Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH je postupajući po službenoj dužnosti rješenjem zabranila Agenciji IDDEEA da građanima dodjeljuje elektronski identitet bez zakonskog osnova.

Kako se navodi u saopštenju, nakon toga je ovoj instituciji naloženo da izbriše lične podatke građana BiH koji su prikupljeni u fazi testiranja sistema elektronskog identiteta građana.

IDDEEA-i je zabranjeno da vrši obradu biometrijskih podataka posjetilaca i da ih identifikuje, upoređivanjem sa biometrijskom fotografijom i drugim ličnim podacima koje su izvorni organi pohranili u Evidenciju o ličnim kartama državljana BiH.

Iz MUP-a podsjećaju da su ovlaštenja i nadležnosti IDDEEA jasno precizirane odredbama Zakona o IDDEEA /Službeni glasnik BiH, broj: 56/08/, a što je između ostalog, vođenje i tehnički dizajn, upravljanje bazama podataka i osiguranje drugih tehničkih uslova za nesmetano funkcionisanje baza podataka.

Kako tvrde, navedenim postupanjem IDDEEA ne samo da je izašla iz okvira svoje nadležnosti, već je umjesto da poštuje zakone BiH i štiti lične podatke, građane dovela u zabludu i prikupljala njihove podatke na nezakonit način, te ih time dovela u rizik od zlouputrebe i nesagledive štete.

MUP podsjeća da su i ranije pozivali građane da svoja prava u ovoj oblasti ostvaruju isključivo putem organa unutrašnjih poslova u BiH, te još jednom pozivamo sva fizička i pravna lica u Republici Srspkoj da svoja prava ostvare putem Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske kao jedinog ovlaštenog registracionog tijela u Srpskoj.

Istakli su da je Agencija svojim postupanjem na način da vrši obradu podataka građana bez naloga kontrolora podataka grubo prekršila zakon, preuzimajući nadležnosti drugog organa, te dovodeći građane u zabludu u smislu da daju saglasnost na prethodno nezakonitu obradu njihovih ličnih podataka, te ovim putem pozivamo istu da svoje postupanje uskladi sa važećim zakonodavnim okvirom.

Pozvali su sve institucije u BiH da preduzmu aktivnosti iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja odgovornosti i otklanjanja nastale štete, a u cilju zakonitog i pravilnog postupanja svih organa i institucija u BiH, te jačanja pravne sigurnosti i vladavine prava.

