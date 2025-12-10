logo
"Pronađi me" prošao test, MUP poručuje: Građani ostaju ključni partneri u potragama

Autor Dušan Volaš
0

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je saopštio da je danas uspješno realizovan planski test informaciono-komunikacionog sistema "Pronađi me" u Republici Srpskoj, razvijenog s ciljem bržeg i efikasnijeg pronalaska nestale djece i maloljetnih osoba.

Testiranjem su provjerene sve funkcionalnosti sistema, uključujući prikupljanje, obradu i dostavljanje informacija nadležnim organizacionim jedinicama MUP-a u realnom vremenu.

"Implementacijom sistema `Pronađi me` MUP unapređuje postojeće kapacitete u potragama za nestalim licima, ubrzava protok informacija i povećava vjerovatnoću brzog lociranja i zaštite ugroženih osoba", navode iz MUP-a.

Iz MUP-a poručuju da će nastaviti sa obukom službenika i daljim unapređenjem sistema, s posebnim akcentom na saradnju s ostalim institucijama i građanima, koji i dalje ostaju ključni partneri u svim postupcima potrage.

U Republici Srpskoj do sada nije bilo potrebe za aktiviranjem sistema "Pronađi me", koji je pušten u rad prije godinu dana.

