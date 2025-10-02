"Čajld alert" uskoro i u Federaciji BiH: Sistem za hitno obavještavanje o nestanku djece

Sistem hitnog obavještavanja javnosti u slučaju nestanka djeteta "Čajld alert", sličan svjetski priznatom "Amber alertu", uskoro bi mogao da zaživi i u Federaciji BiH (FBiH), navedeno je na sastanku predstavnika institucija zaduženih za njegovo uvođenje.

Izvor: Shutterstock

Iz Federalne uprave policije danas je saopšteno da će u narednom periodu izraditi zakonski okvir, te precizirati tehničke i pravne detalje kako bi sistem zaživio u praksi.

U saopštenju se navodi da "Čajld alert" donosi novu snagu u zaštiti najmlađih, oslanjajući se na zajedničku odgovornost društva i brzu reakciju svih resursa, kao i da ovaj sistem predstavlja primjer modernog, humanog i odgovornog prostupa koji pokazuje da bezbjednost djece postaje prioritet cijele zajednice.

Sastanku koji je održan u Sarajevu prisustvovali su i predstavnici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH koji su dali zeleno svjetlo aktivnostima na uspostavljanju ovog sistema.

U Republici Srpskoj je od decembra prošle godine aktivan sličan sistem hitnog obavještavanja u slučaju nestanka maloljetnog lica pod nazivom "Pronađi me".

Ovaj sistem omogućava policiji da, posredstvom savremenih sredstava komunikacije, hitno obavijesti javnost o nestanku maloljetnog lica.