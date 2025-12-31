Najmlađi Banjalučani dočekali Novu godinu (FOTO/VIDEO)

U Banjaluci se već osjeća prava novogodišnja atmosfera, a dokaz tome je i proslava za one najmlađe kojima je još uvijek teško dočekati ponoć.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kao i ranijih godina, u našem gradu najmlađi sugrađani su tradicionalno prvi dočekali Novu godinu, uz svečano odbrojavanje u podne i bogat muzički program.

Za djecu, ali i njihove roditelje pripremljen je najveseliji program u kojem su, između ostalog, učestvovali: Dječiji hor "Vrapčići", Đurđevdanske zvjezdice, hor "Mali princ", Učesnici festivala "Mali kompozitor" i "Dječije carstvo", plesni klubovi "Blok", "Gema" i "La tambora BL", DIS teatar, "Јežurko" i još mnogi drugi učesnici.

Tradicionalno, baš kao i ranijih godina, u podne je organizovano odbrojavanje, uz Djeda Mraza i baku Mrazicu.

(Mondo)