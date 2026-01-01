Prva beba 2026. stigla u ponoć: Djevojčica Danijela rođena u Doboju

Djevojčica Danijela Dakanović je prva beba rođena u porodilištu Bolnice "Sveti apostol Luka" u Doboju u 2026. godini.

Danijela je rođena tačno u ponoć, teška je 3.480 grama i duga 56 centimetara, rečeno je Srni u dobojskoj Bolnici.

Majka djevojčice je tridesetosmogodišnja Ranka Dakanović iz Miloševca kod Modriče.

Načelnik Službe za ginekologiju i akušerstvo Gordana Sredanović rekla je da je do 31. decembra u ovoj zdravstvenoj ustanovi obavljeno 1.070 porođaja, što je za 10 poroda manje nego prošle godine.