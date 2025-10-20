Stigli rezultati obdukcije: Beba koja je nađena mrtva u Novom Sadu rođena živa

Stanari zgrade u Novom Sadu su zatekli ženu u ulazu i odmah su pozvali policiju.

Tek rođena beba koja je pronađena mrtva u Novom Sadu rođena je živa, a prvi rezultati obdukcije ukazuju da je preminula od hipotermije ili udarca u glavu, najvjerovatnije prilikom pada na tlo kada je beba bačena.

Osumnjičenoj M.K. (39) na teret se stavlja krivično djelo teško ubistvo djeteta za koje je zaprijećena kazna doživotni zatvor bez uslovnog otpusta.

Ona je sada hospitalizovana u bolnici u Novom Sadu, nakon čega će je policija privesti i saslušati. Žena koja je zatečena u ulazu pored mjesta gdje je pronađena beba prebačena je u Ginekološko-akušersku kliniku kako bi se utvrdilo da li se porodila u ulazu zgrade budući da je na njoj bilo tragova krvi.

"Po prijemu na kliniku, pacijentkinja je bila svjesna, slabije komunikativna, sa urednim vitalnim parametrima. Nakon laboratorijske i radiološke obrade, pregleda, i pružene ljekarske pomoći, pacijentkinja je stabilnog opšteg stanja smještena na Kliniku za ginekologiju i akušerstvo radi daljeg praćenja i opservacije", kažu u pres službi UKC Vojvodine.

