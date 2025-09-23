Beba (1) preminula nakon pada niz stepenice, majka privedena: Tragedija kod Sremske Mitrovice

Devojčica stara godinu i tri mjeseca preminula je u bolnici u Novom Sadu nakon pada niz stepenice porodične kuće u Laćarku, a njena majka (20) uhapšena je zbog sumnje na nasilje u porodici.

U Laćarku se dogodila velika tragedija kada je devojčica, stara godinu i tri mjeseca, preminula je nakon što je pala niz stepenice porodične kuće, a policija je uhapsila majku M. S. (20).

Nesreća se dogodila 29. avgusta. Nakon što je najprije bila zbrinuta u bolnici u Sremskoj Mitrovici, prebačena je u Dečju bolnicu u Novom Sadu, gdje je, uprkos višednevnoj borbi ljekara, preminula 11. septembra.

Kako se nezvanično saznaje, u trenutku pada majka je tvrdila da je bila na poslu, dok su članovi domaćinstva davali različite iskaze o tome ko je bio sa djetetom.

Policija istražuje i ranije slučajeve povreda, jer je dijete već imalo slomljenu ruku i povrede glave. Beba je, prema dostupnim informacijama, i ranije bila primana u bolnicu sa povredama, što je dodatno podgrejalo sumnje na zanemarivanje i moguće nasilje u porodici.

O slučaju je obaviješten i Centar za socijalni rad, s obzirom na ranije prijave o navodnom zanemarivanju djeteta. Istraga treba da utvrdi da li je riječ o nesrećnom slučaju ili o nasilju u porodici.

Majci određeno zadržavanje

Majci djeteta, M. S. (20), određeno je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršila krivična dijela nasilja u porodici i teškog djela protiv opšte sigurnosti.

Ona negira odgovornost, ali istraga je u toku. Sud u Sremskoj Mitrovici tek treba da ispita svjedoke, nakon čega će biti odlučeno da li će majci biti produženo zadržavanje.

