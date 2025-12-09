Srećan kraj neočekivanog porođaja: Beba Sofija rođena u Derventi, zbrinuta i prevezena u Doboj

Neočekivani porođaj u 38. nedjelji trudnoće završio se srećno u Stanici hitne pomoći Derventa, nakon što je porodica Džabić iz Liješća (opština Brod) morala hitno da promijeni rutu ka bolnici Doboj.

Izvor: JZU Dom Zdravlja Derventa

U četvrtak, 4. decembra, u 11:45 časova, na svijet je stigla mala Sofija Džabić, teška 3.100 grama, živa i zdrava djevojčica.

Porođaj je iznenada počeo, a suprug je odmah pozvao SHP Derventa tražeći neophodnu pomoć. Tim Stanice hitne pomoći je brzo reagovao.

"Dežurni ljekar, dr Silvana Tutnjević, odmah je obavijestila prim. dr Biljanu Nenadić, koja je stigla po pozivu i predvodila porođaj. U brzoj i profesionalnoj akciji učestvovala je i ekipa SHP – sestra Tatjana Jovičić, Vesna Kaloperović, i glavna sestra Bojana Vuković. Porođaj gospođe Sanje Džabić, kojoj je ovo drugo dijete, protekao je bez komplikacija", objavio je na Fejsbuku Dom zdravlja Derventa.

Nakon što su majka i beba Sofija zbrinute i stabilizovane, kolima Hitne pomoći, koja je pripremio vozač Slaviša Anđelković, prevezene su u Bolnicu Doboj.

Iz JZU Dom zdravlja Derventa istakli su da je zahvaljujući dobroj koordinaciji tima SHP i ginekologa dr Nenadić, sve proteklo prema procedurama predviđenim za ovakve nepredviđene situacije, pokazujući visok nivo profesionalnosti.