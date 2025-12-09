logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srećan kraj neočekivanog porođaja: Beba Sofija rođena u Derventi, zbrinuta i prevezena u Doboj

Srećan kraj neočekivanog porođaja: Beba Sofija rođena u Derventi, zbrinuta i prevezena u Doboj

Autor Dušan Volaš
0

Neočekivani porođaj u 38. nedjelji trudnoće završio se srećno u Stanici hitne pomoći Derventa, nakon što je porodica Džabić iz Liješća (opština Brod) morala hitno da promijeni rutu ka bolnici Doboj.

Srećan kraj neočekivanog porođaja u Derventi Izvor: JZU Dom Zdravlja Derventa

U četvrtak, 4. decembra, u 11:45 časova, na svijet je stigla mala Sofija Džabić, teška 3.100 grama, živa i zdrava djevojčica.

Porođaj je iznenada počeo, a suprug je odmah pozvao SHP Derventa tražeći neophodnu pomoć. Tim Stanice hitne pomoći je brzo reagovao.

"Dežurni ljekar, dr Silvana Tutnjević, odmah je obavijestila prim. dr Biljanu Nenadić, koja je stigla po pozivu i predvodila porođaj. U brzoj i profesionalnoj akciji učestvovala je i ekipa SHP – sestra Tatjana Jovičić, Vesna Kaloperović, i glavna sestra Bojana Vuković. Porođaj gospođe Sanje Džabić, kojoj je ovo drugo dijete, protekao je bez komplikacija", objavio je na Fejsbuku Dom zdravlja Derventa.

Nakon što su majka i beba Sofija zbrinute i stabilizovane, kolima Hitne pomoći, koja je pripremio vozač Slaviša Anđelković, prevezene su u Bolnicu Doboj.

Iz JZU Dom zdravlja Derventa istakli su da je zahvaljujući dobroj koordinaciji tima SHP i ginekologa dr Nenadić, sve proteklo prema procedurama predviđenim za ovakve nepredviđene situacije, pokazujući visok nivo profesionalnosti.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Derventa porođaj beba

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ