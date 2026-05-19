Mještani Ozrena protiv geoloških istraživanja: "Prije četiri godine bili smo u NSRS, danas nam ne daju ni pred zgradu"

Predstavnici Ekološkog udruženja Ozrenski studenac obratili su se danas ispred Narodne skupštine RS tvrdeći da su im narušena osnovna ljudska prava, nakon što im je MUP RS zabranio mirno okupljanje koje je bilo najavljeno za danas ispred parlamenta.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Okupljanje je uslijedilo samo nekoliko dana nakon referenduma održanog u mjesnoj zajednici Sočkovac, na kojem se gotovo 98 odsto građana izjasnilo protiv geoloških istraživanja nikla, kobalta i drugih metala na planini Ozren. Prema podacima organizatora, na referendum je izašlo 390 građana, a njih 382 glasalo je protiv projekta.

Jedan od osnivača udruženja, Zoran Poljašević, poručio je da se stanovnici Ozrena već pet godina bore protiv projekta detaljnih geoloških istraživanja koje provodi kompanija registrovana u Australiji.

"Došli smo da pojasnimo situaciju koja se već pet godina dešava u mjesnoj zajednici Sočkovac, u opštini Petrovo, na planini Ozren. Mi se godinama borimo protiv projekta detaljnih geoloških istraživanja nikla, kobalta i drugih teških metala na Ozrenu, prvenstveno na području Sočkovca", rekao je Poljašević.

On je podsjetio da je planina Ozren još od 1981. godine planirana za zaštitu na nivou nacionalnog parka i da je u svim prostornim planovima Republike Srpske kandidovana kao područje zaštite prirode.

„Danas imamo situaciju da strana privatna kompanija rezultate istraživanja plasira na australijsku berzu i da se vrijednost njihovih akcija povećava na osnovu podataka sa prostora na kojem mi živimo. Pitamo kako je moguće da se naši resursi, naše kuće i prostor za koji je u ratovima stradalo više od 1.800 ljudi praktično nude na međunarodnom tržištu bez saglasnosti stanovništva“, naveo je.

Poljašević tvrdi da su geološka istraživanja samo prvi korak ka otvaranju rudnika.

„Krajnji cilj je eksploatacija. Sama kompanija u izvještajima investitorima govori o mogućem rudniku i eksploataciji kritičnih minerala za zelenu tranziciju“, rekao je.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Govoreći o pravnoj borbi protiv projekta, istakao je da su mještani ranije uspjeli da ospore prvobitno rješenje o istraživanjima, ali da je u međuvremenu izmijenjen Zakon o geološkim istraživanjima.

„Danas lokalna zajednica više nema mogućnost da zaustavi dodjelu istražnih prava. Opština može dati samo mišljenje, dok konačnu odluku donosi Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske“, kazao je.

Podsjetio je da su načelnik opštine Petrovo i svi odbornici na posebnoj sjednici lokalnog parlamenta jednoglasno podržali protivljenje projektu, nakon čega je organizovan referendum u Sočkovcu.

Govoreći o zabrani današnjeg okupljanja, Poljašević je rekao da je skup uredno prijavljen i planiran u skladu sa zakonom.

„Nismo prekršili nijednu odredbu Zakona o javnom okupljanju, ali nam skup nije odobren uz obrazloženje da prijava nije adekvatno pripremljena i da među članovima udruženja postoje lica koja bi mogla predstavljati bezbjednosni rizik“, naveo je.

Dodao je da su predstavnici udruženja prije četiri godine, na poziv tadašnjeg ministra energetike Petra Đokića, prisustvovali sastanku u Narodnoj skupštini Republike Srpske upravo zbog problema geoloških istraživanja na Ozrenu.

„Tada nam je obećano da se kompanija više neće vratiti na područje Petrova. Danas ne možemo ni mirno da protestujemo ispred institucija Republike Srpske“, rekao je Poljašević.

Predstavnici udruženja poručili su da će nastaviti pravnu i građansku borbu protiv projekta, tvrdeći da se radi o pitanju zaštite životne sredine, prava lokalnog stanovništva i budućnosti planine Ozren.

Zoran Savanović, diplomirani inženjer elektrotehnike iz Sočkovca, poručio je da zabrana okupljanja pokazuje da se institucije plaše reakcije građana i širenja informacija o projektu.

„Došli smo da pokažemo da se donosioci odluka plaše istine. Zašto Sočkovcu nije dozvoljeno da dođe u Banjaluku? Zato što bi se ta istina proširila. Istina je da je ugrožen javni interes. Da bi neko učestvovao i radio ova istraživanja mora imati papir na berzi. Ovdje je u pitanju privatni interes i to je narod Sočkovca prepoznao“, rekao je Savanović.

On upozorava da bi eventualna eksploatacija rude mogla imati ozbiljne posljedice po lokalno stanovništvo.

„Eksploatacija bi značila potencijalno veliku opasnost od gubitka svojih domova. Ostali bismo bez vode i život bi postao nemoguć“, poručio je.

(Mondo)