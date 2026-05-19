Minić nakon urušavanja mosta u Gradišci: Kao da živimo u Kambodži

Autor Nikolina Damjanić
0

Urušavanje starog mosta preko Save u Gradišci otvorilo je pitanje odgovornosti nadležnih institucija, a premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je da se hitno moraju otkočiti svi procesi kako bi novi most i granični prelaz bili pušteni u funkciju.

Minić je rekao da Vlada Republike Srpske, zajedno sa resornim ministarstvima i Upravom za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, smatra da je neophodno završiti sve aktivnosti koje godinama usporavaju otvaranje novog mosta i graničnog prelaza u Gradišci.

Govoreći o bezbjednosnoj situaciji nakon urušavanja, naveo je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske sinoć pojačano obilazilo grad, posebno zbog održavanja maturskih proslava, te udaljavalo građane i maturante od mosta i okolnih objekata kako ne bi došlo do neželjenih posljedica.

"Ovo je dokaz da sistem ne funkcioniše i da se radi o nečemu što prevazilazi svaku mjeru. Imamo most koji funkcioniše, a nije pušten, i most koji je pušten, a urušio se", rekao je Minić.

Istakao je da je nedopustivo da građani tolerišu ovakvu situaciju, te poručio da su „taoci sistema“ iz kojeg se, kako je naveo, mora izaći.

"Tražićemo pokretanje postupaka i hitnu reakciju institucija, ali i tužilaštava. Neprihvatljivo je da most ne funkcioniše ni sa hrvatske ni sa srpske strane, a da nadležni ne reaguju", rekao je.

Dodao je da su od strane Vlade RS donesena četiri zaključka, te naglasio da je sreća što u ovom događaju nije bilo stradalih niti veće materijalne štete.

"Pričamo o razvoju i turizmu, a ovakve slike šalju potpuno suprotnu poruku. Kao da živimo u Kambodži. Ovo je nedopustivo stanje", zaključio je Minić.

