logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

UIO spremna da već danas otvori novi granični prelaz u Gradišci, čeka se odluka UO 1

UIO spremna da već danas otvori novi granični prelaz u Gradišci, čeka se odluka UO

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
1

Uprava za indirektno oporezivanje BiH saopštila je da je spremna da već danas stavi u funkciju novi granični prelaz Gradiška - Novi most - Gornji Varoš.

Gradiška Izvor: Milorad Malešević/Srna

Uprava za indirektno oporezivanje BiH saopštila je da je spremna da već danas obezbijedi uslove za otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška – Novi most – Gornji Varoš, nakon jutrošnjeg urušavanja dijela mosta na starom graničnom prelazu.

Iz UIO su naveli da je zbog oštećenja mosta privremeno obustavljen saobraćaj preko jednog od najznačajnijih međunarodnih graničnih prelaza u BiH.

Posebno su istakli da je riječ o jednom od samo dva granična prelaza u BiH preko kojih je moguć promet svih vrsta roba koje podliježu potpunom veterinarskom, fitosanitarnom i drugim inspekcijskim kontrolama, uz granični prelaz Bijača na jugu BiH.

"S obzirom na značaj nesmetanog protoka roba, posebno roba životinjskog i biljnog porijekla, kao i ukupnog međunarodnog transporta, Uprava za indirektno oporezivanje BiH spremna je da u najkraćem mogućem roku izvrši sve potrebne organizacione, tehničke i operativne aktivnosti kako bi novi granični prelaz Gradiška Novi most - Gornji Varoš bio stavljen u funkciju već danas u toku dana", saopšteno je iz UIO.

Međutim, za otvaranje novog graničnog prelaza neophodno je da Upravni odbor UIO usvoji Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji u ovoj instituciji.

Saglasnost za ovaj pravilnik ranije nije dao član Upravnog odbora Zijad Krnjić, koji je smatrao da prije toga treba usvojiti nove koeficijente za raspodjelu prihoda od PDV-a.

Hitna sjednica Upravnog odbora UIO, na kojoj bi trebalo da bude razmatrana ova odluka, zakazana je za danas u 13 časova.

Možda će vas zanimati

Tagovi

UIO BiH most Gradiška

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Bob Rock

Možda sad Hrvatska nije spremna?

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ