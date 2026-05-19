UIO spremna da već danas otvori novi granični prelaz u Gradišci, čeka se odluka UO

Uprava za indirektno oporezivanje BiH saopštila je da je spremna da već danas obezbijedi uslove za otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška – Novi most – Gornji Varoš, nakon jutrošnjeg urušavanja dijela mosta na starom graničnom prelazu.

Iz UIO su naveli da je zbog oštećenja mosta privremeno obustavljen saobraćaj preko jednog od najznačajnijih međunarodnih graničnih prelaza u BiH.

Posebno su istakli da je riječ o jednom od samo dva granična prelaza u BiH preko kojih je moguć promet svih vrsta roba koje podliježu potpunom veterinarskom, fitosanitarnom i drugim inspekcijskim kontrolama, uz granični prelaz Bijača na jugu BiH.

"S obzirom na značaj nesmetanog protoka roba, posebno roba životinjskog i biljnog porijekla, kao i ukupnog međunarodnog transporta, Uprava za indirektno oporezivanje BiH spremna je da u najkraćem mogućem roku izvrši sve potrebne organizacione, tehničke i operativne aktivnosti kako bi novi granični prelaz Gradiška Novi most - Gornji Varoš bio stavljen u funkciju već danas u toku dana", saopšteno je iz UIO.

Međutim, za otvaranje novog graničnog prelaza neophodno je da Upravni odbor UIO usvoji Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji u ovoj instituciji.

Saglasnost za ovaj pravilnik ranije nije dao član Upravnog odbora Zijad Krnjić, koji je smatrao da prije toga treba usvojiti nove koeficijente za raspodjelu prihoda od PDV-a.

Hitna sjednica Upravnog odbora UIO, na kojoj bi trebalo da bude razmatrana ova odluka, zakazana je za danas u 13 časova.