Nakon urušavanja mosta: Amidžić traži hitno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci

Predsjedavajući UO UIO BiH Srđan Amidžić zatražio je hitno odobrenje za stavljanje u funkciju novog graničnog prelaza u Gradišci nakon urušavanja dijela mosta na Savi.

Predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Srđan Amidžić pozvao je članove UO UIO da hitno daju saglasnost direktoru ove institucije za donošenje izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, kako bi bio omogućen rad novog graničnog prelaza u Gradišci.

Amidžić je prijedlog uputio nakon vanredne situacije izazvane djelimičnim urušavanjem mosta preko rijeke Save i potpunim prekidom saobraćaja na postojećem graničnom prelazu Gradiška.

"Ako kolone nisu problem, možda nije problem ni ako neko, ne daj Bože, izgubi život. Samo neka se tjera politika", napisao je Amidžić na društvenoj mreži "Iks".

On je istakao da će današnja sjednica pokazati da li su pojedinim članovima Upravnog odbor UIO preči politički obračuni ili zdrav razum i normalan život.

"Nadamo se da će ovaj put konačno prevladati razum", poručio je Amidžić.

U dopisu je navedeno da je hitna reakcija potrebna zbog ugroženosti građana i imovine, te da bi članovi Upravnog odbora o prijedlogu trebalo da se izjasne danas do 13 časova.

Na mostu preko Save u Gradišci tokom noći došlo je do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i zaštitne ograde, zbog čega je obustavljen prekogranični saobraćaj za sve kategorije vozila i pješake.