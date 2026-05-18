Vukanović kandidat za člana Predsjedništva BiH

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović potvrdio je da je kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH na predstojećim izborima.

Kako je naveo, 6000 potpisa prikupljeno je za pet dana.

Takođe, Vukanović je na konfrenciji za novinare potvrdio da će na predstojećim izborima za predsjednika Republike Srpske podržati kandidata SDS-a Branka Blanušu, objavio je RTRS.

Vukanović je istakao da je njegova politička partija prva koja je potpise podnijela Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

"Imamo svu potrebnu dokumentaciju", istakao je Vukanović.

Dodao je da očekuje da opozicija istupi jedinstveno.

"Mi od početka govorimo da ćemo podržati Blanušu, u srijedu očekujemo da će lider Pokreta sigurna Srpska Draško Stanivuković i lider Narodnog fronta Јelena Trivić podržati kandidata SDS-a", dodao je on.

