Petrović uzburkao političku scenu: "Vrijeme je za razjedinjenu opoziciju"

Član Predsjedništva SDS-a Ljubiša Petrović rekao je da je kucnuo čas da opozicija, ovaj put, na izbore ide razjedinjena.
Petrović je objavio na društvenim mrežama da opozicija posljednjih dvadeset godina na izbore izlazi sa zajedničkim kandidatom, "ujedinjena" i gubi, te da je vrijeme da sada ide razjedinjena.
Opozicija još nije postigla dogovor ko će biti kandidati za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH na oktobarskim izborima.
U Banjaluci će danas biti održana sjednica Glavnog odbora Pokreta sigurna Srpska na kojoj će biti definisani jasni politički stavovi o ključnim pitanjima pred predstojeće izbore, koji će biti održani početkom oktobra.
