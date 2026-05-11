Petrović uzburkao političku scenu: "Vrijeme je za razjedinjenu opoziciju"

Član Predsjedništva SDS-a Ljubiša Petrović rekao je da je kucnuo čas da opozicija, ovaj put, na izbore ide razjedinjena.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Petrović je objavio na društvenim mrežama da opozicija posljednjih dvadeset godina na izbore izlazi sa zajedničkim kandidatom, "ujedinjena" i gubi, te da je vrijeme da sada ide razjedinjena.

Opozicija još nije postigla dogovor ko će biti kandidati za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH na oktobarskim izborima.

U Banjaluci će danas biti održana sjednica Glavnog odbora Pokreta sigurna Srpska na kojoj će biti definisani jasni politički stavovi o ključnim pitanjima pred predstojeće izbore, koji će biti održani početkom oktobra.

