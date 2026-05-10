Drinić potvrdio: Sutra sjednica Glavnog odbora Pokreta "Sigurna Srpska"

Generalni sekretar Pokreta „Sigurna Srpska“ Nebojša Drinić potvrdio je da je za sutra zakazana sjednica Glavnog odbora ovog pokreta. Kako je naveo, na sjednici će biti definisani jasni politički stavovi o ključnim pitanjima pred predstojeće izbore, a na osnovu inicijativa koje su uputili gradski i opštinski odbori, kao i narodni poslanici.

Drinić je naglasio da trenutni politički trenutak u kojem se nalazi Republika Srpska zahtijeva ozbiljnost, odgovornost i jasno profilisane politike, posebno kada je riječ o kandidaturama za najvažnije funkcije.

„Pokret Sigurna Srpska danas predstavlja najsnažniji politički pokret u opozicionom prostoru, sa kontinuiranim rastom povjerenja građana, dok je lider Pokreta Draško Stanivuković prepoznat kao političar koji nosi najveću energiju, podršku i očekivanja građana“, istakao je Drinić.

Kao organizacija koja upravlja najvećim gradom Srpske i posjeduje kontinuitet izbornih pobjeda, Drinić navodi da Pokret ima obavezu ponuditi jasan politički pravac i odgovore na važna pitanja za budućnost Republike Srpske.

„Uvjeren sam da će organi Pokreta u narednom periodu donijeti odgovorne odluke, u interesu političke stabilnosti, institucionalne sigurnosti i volje naroda Republike Srpske“, zaključio je Nebojša Drinić.

Podsjetimo, sjednica Glavnog odbora Pokreta „Sigurna Srpska“ zakazana je trenutku u kojem su se pojavile informacija da će Draško Stanivuković ozvaničiti svoju kandidaturu za predsjednika Republike Srpske prije sjednice SDS-a, kako bi preduhitrio imenovanje Branka Blanuše. Upravo je ova mogućnost izazvala oštru reakciju gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića, koji je poručio da SDS mora imati svog kandidata i da bi svako povlačenje Blanuše predstavljalo izdaju naroda, što je dodatno produbilo jaz i dovelo do otvorenih nesuglasica unutar opozicionog bloka.