Pokret Sigurne Srpske jednoglasno podržao sporazum SDS-a za opšte izbore

Autor D.V.
0

Predsjedništvo Pokret Sigurne Srpske danas je jednoglasno usvojilo prijedlog sporazuma za predstojeće opšte izbore koji je predložio SDS.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Iz Pokreta su naveli da je riječ o strateški važnom dokumentu koji ostavlja dovoljno širok prostor za sve opozicione stranke.

Dodaju da je u okviru Pokreta uključen i PDP te da je sporazum za njih prihvatljiv, što su već ranije potvrdili.

Prema sporazumu, konstatovano je da će stranke koje ga podržavaju dogovorom utvrditi personalna rješenja za dvije inokosne funkcije, predsjednika Republike Srpske i člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske, na bazi izbornih rezultata u prethodnom izbornom ciklusu i relevantnih istraživanja javnog mnjenja.

"Posebno je značajna odredba koja potvrđuje opredjeljenje da se buduće strukture vlasti i proces promjena grade bez učešća SNSD-a, što je koncept koji ne samo da je prihvatljiv svim partnerima, nego i zaključak predstavlja crvenu liniju preko koje se ne smije preći". saopštio je PSS.

