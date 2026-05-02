SDS potvrdio kandidature: Branko Blanuša kandidat za predsjednika Republike Srpske

Odluka Glavnog odbora SDS-a je da Srpska demokratska stranka ima kandidata i za predsjednika Republike Srpske i za člana Predsjedništva BiH. Odluku Glavnog odbora da Branko Blanuša bude kandidat za predsjednika Republike Srpske potvrdila je i Skupština SDS-a.

Izvor: SDS saopštenje

Izjavio je ovo Ognjen Bodiroga, šef Kluba poslanika Srpske demokratske stranke, koji ističe da mnogo ljudi komentarišu SDS i dodaje da namjerno ili slučajno većina tih ljudi griješi i izvlači iz konteksta odluke stranke.

"Samo Glavni odbor može promijeniti te odluke, a ukoliko ih ne promijeni onda će Srpska demokratska stranka imati kandidate za obje inokosne funkcije, jer je to odluka organa stranke", kaže Bodiroga i dodaje:

"Sve ostalo što se pojavljuje u javnosti ne želim da komentarišem, jer poštujem odluku organa stranke, ali bih apelovao na sve opozicione stranke da se javno ne napadamo jer ako to radimo onda radimo za režim".

Bodiroga, koji je i potpredsjednik SDS-a, dodaje da "Sporazum koji je usvojilo predsjedništvo Srpske demokratske stranke, na prijedlog predsjednika Branka Blanuše, nije ništa drugo nego pokušaj pronalaska zajedničkog jezika sa opozicionim strankama, sjedanje za isti sto i pronalazak rješenja kako pobijediti režim".

"Eventualni dogovor koji bi se postigao sa opozicionim strankama morao bi da verifikuje i Glavni odbor Srpske demokratske stranke da bi taj dogovor bio validan. Statut Srpske demokratske stranke je nešto što poštuje svaki iskreni član SDS-a, a pogotovo članovi kojima je SDS dio porodične tradicije", kaže Bodiroga.

On ističe da je Srpskoj demokratskoj stranci na prvom mjestu Republika Srpska, pa onda stranka.

"Mi biramo opstanak Republike Srpske po cijenu da nema Srpske demokratske stranke i nas samih, to nas možda i razlikuje od ostalih političkih partija. O ovome više ne želim da se oglašavam jer je sve jasno. Želim da se bavimo rušenjem režima, a to možemo samo postizanjem jedinstva", jasan je Bodiroga.