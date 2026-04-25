Blanuša upozorava: Elektroprivredi prijeti sudbina Šuma i Željeznica

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša upozorio je da Elektroprivreda Republike Srpske bilježi ozbiljan finansijski gubitak i da, kako tvrdi, strateškom energetskom sektoru Srpske prijeti sudbina slična onoj koju su doživjela javna preduzeća poput Šuma i Željeznica RS.

Izvor: SDS

Blanuša je naveo da je Elektroprivreda Republike Srpske prošlu godinu završila sa gubitkom od oko 56 miliona KM, ocjenjujući da je riječ o posljedici, kako je rekao, neodgovornog i neracionalnog poslovanja.

„Strateškom resursu Republike Srpske, njenoj Elektroprivredi, prijeti sudbina Šuma i Željeznica Republike Srpske. Ono od čega je mogla živjeti čitava Republika Srpska, drugo preduzeće po dobiti u 2023. godini, pretvara se u posrnulog giganta“, rekao je Blanuša.

On tvrdi da je Republika Srpska, umjesto izvoznika električne energije, postala uvoznik, te da građani plaćaju cijenu lošeg upravljanja.

„Da je imala dobrog domaćina, Republika Srpska je mogla živjeti od izvoza električne energije. Ovako, od jedinog izvoznika u regionu postali smo uvoznik, a građani plaćaju cijenu“, naveo je Blanuša.

On je kritikovao i način trošenja sredstava u okviru preduzeća, navodeći da se milioni izdvajaju za medijsko oglašavanje, dok se istovremeno gomilaju gubici i problemi u snabdijevanju električnom energijom.

Blanuša je upozorio i na posljedice po građane tokom zimskog perioda, tvrdeći da su pojedina domaćinstva ostajala bez struje i grijanja, dok privreda trpi štete.

„Cijenu bahatosti režima plaćaju građani koji sa svakim snijegom ostaju bez urednog snabdijevanja i hrane u zamrzivačima“, rekao je on.

Posebno je ukazao na stanje u Rudniku i termoelektrani Ugljevik, navodeći da je riječ o ozbiljnom problemu u energetskom sistemu.

„Dvije decenije su praznili kacu i sada se došlo do dna. Na tom dnu je uništena RiTE Ugljevik, ugrožena energetska stabilnost i građani koji su zimus bili bez grijanja“, istakao je Blanuša.

On je kritikovao i, kako tvrdi, nepostojanje odgovornosti za stanje u energetskom sektoru, navodeći da se procesuiraju sitni slučajevi, dok se veliki gubici ne sankcionišu.

Blanuša je na kraju poručio da su, prema njegovim riječima, izgubljene stotine miliona maraka zbog različitih odluka i poslovnih poteza u energetskom sektoru, te da bi se tim pitanjima, kako kaže, trebali pozabaviti nadležni istražni organi.

(Mondo)