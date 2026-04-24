Petrović: Skuplju struju nismo fakturisali građanima

Direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović izjavio je da je ovo preduzeće u prošloj godini poslovalo u izuzetno teškim okolnostima i da je moralo da kupuje nedostajuću energiju po većim cijenama nego što je prodaje, ali da to nije fakturisano građanima.

Petrović je ukazao da je poslovanje bilo otežano i zbog smanjene proizvodnje u hidroelektranama, kao i u termoelektranama "Gacko" i "Ugljevik".

Petrović je naveo da je zbog problema u poslovanju cjelokupan rezultat holdinga "Elektroprivrede" prošle godine bio u minusu malo većem od 56 miliona KM jer je energija kupovana po većoj cijeni nego što se prodaje.

"Prodajemo za 40 evra po megavat-satu građanima, privredi po 75 evra, a cijene na tržištu kretale su se od 120 do 240 evra, zavisno da li smo kupovali samo dio sata, havarijsku energiju ili nedostajuću energiju u toku sedmice ili mjeseca", rekao je Petrović na godišnjoj konferenciji za novinare.

Petrović je naveo i da je zbog brojnih problema podignut i kredit kako bi se nabavila energija za građane i privredu.

Prema njegovim riječima, izlazne cijene građanima se nisu mijenjale, ali jesu ulazne cijene.

"Nastavićemo ulaganja"

Energetski sistem Republike Srpske ne može opstati bez termoelektrana, zbog čega biti nastavljena ulaganja u termoelektrane u Gacku i Ugljeviku, izjavio je danas u Trebinju generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović.

Govoreći o Termoelektrani "Gacko", Petrović je istakao da se radi najsavremenije postrojenje za prečišćavanje uglja, koje bi se trebalo isplatiti za tri do četiri godine, a trebalo bi biti pušteno u rad naredne godine.

"Ovaj sistem za prečišćavanje će dovesti do toga da ćemo imati čistiji ugalj, a to znači veću snagu i to će povećati proizvodnju električne energije", istakao je Petrović na godišnjoj konferenciji za novinare "Elektroprivrede Republike Srpske".

Izgradnjom ovog sistema, dodao je on, smanjiće se korištenje mazuta koje je nekada bilo dva do četiri miliona KM godišnje, a sada je od 20 do 30 miliona.

Prema njegovim riječima ERS je jedina kompanija koja investira u ovako velike energetske projekte, što ujedno znači sigurnost za građane Republike Srpske da će imati trajno niske račune za električnu energiju.

Petrović je ukazao i da je u proteklom periodu izvršena dokapitalizacija "Elektrokrajine", a da su ranije urađene dvije dokapitalizacije u rudniku i termoelektrani (RiTE) "Ugljevik" i jedna u preduzeću "Hidroelektrane na Trebišnjici (HET)".

"Vlada Republike Srpske kroz dva fonda i matično preduzeće je vlasnik RiTE `Ugljevik` vlasnik 88 odsto, vlasnik `Elektrokrajine` 84 odsto i intencija je da se izvrše dokapitalizacije u ovom preduzeću u naredne dvije godine", istakao je Petrović i dodao da će Vlada Srpske u jednom trenutku preuzeti vlasništvo nad "Elektrokrajinom", "HET-om" i RiTE "Ugljevik".

"Krajem naredne godine HE Dabar u probnom radu"

Petrović očekuje da krajem naredne godine Hidroelektrana "Dabar" bude puštena u probni rad. Rekao je da se kreditni aranžman za ovu hidroelektranu razvija u dvije faze.

"Jedna faza je ugovor o završetku dovodnog tunela, dužine 15 kilometara i 150 metara. Taj ugovor radi `Integral inženjering` kompanija", naveo je Petrović na godišnjoj konferenciji za novinare.

On je rekao da je, kada je tunel probijen, ostalo nešto obloge da se uradi, i na jednom kritičnom mjestu, gdje nije bilo moguće klasično bušenje već se radi takozvani široki iskop, odnosno raskop.

Petrović je naveo da je to izazvalo dodatne radove, dodajući da je plan da početkom oktobra tunel bude predat kinsekim izvođačima na dalju upotrebu za probne radove, koji će biti na Hidroelektrani "Dabar".

"Drugi pravac rada ove hidroelektrane jeste ugovorni organ sa `Gezubom`, koja u konzorcijumu ima još dvije kompanije. Taj konzorcijum je potpisao ugovor u vrijednosti od 224 miliona evra, od čega je 85 odsto obezbijeđeno kreditom od kineske Eksim banke, u iznosu nešto većem od 189 miliona evra", rekao je Petrović.

On je dodao da je taj dio pokrio ugovor o projektovanju i izradi glavnog projekta i izvođenju radova na glavnom projektu.

"Glavni projekat ima devet gradilišta za koje su spremljena kompletna imovinska rješenja. Nemamo problem sa imovinskim odnosima na tim lokalitetima, imamo građevinske dozvole", rekao je Petrović.

On je dodao da nije bilo jednostavno dobiti građevinsku dozvolu za priključak elektrane, jer se moralo ići na nivo BiH.

Petrović je istakao da jedino što nije obuhvaćeno ovim i ugovorom za bušenje tunela su imovinski odnosi i pripremni radovi.

"Nije obuhvaćena eksproprijacija Nevesinjskog polja gdje je potrebno iseliti 22 domaćinstva u cijelosti i upravo u narednim mjeseci to će da se radi. Naš rok za završetak eksproprijacije je jesen naredne godine i za to će nam trebati oko 50 miliona KM", pojasnio je Petrović.

On je naveo da su proteklih nekoliko godina urađeni ozbiljni pripremni radovi, prije svega, pristupni putevi, vodosnabdijevanje gradilišta, ali i svih sela opštine Nevesinje, kao i elektromreža na kompletnom lokalitetu i asfaltiranje putnih pravaca na području ove lokalne zajednice.

Petrović je rekao da će se posegnuti za kreditnim aranžmanom od "Hidroelektrane na Trebišnjici" /HET/ i da će se obezbijediti da ljudi pravično budu obeštećeni za svoju imovinu u Nevesinjskom polju, koje će biti akumulacija Nevesinja.

"Ono što je važno je da će `HET` uzeti još 25 miliona KM kredita za završetak radova, odnosno za široki iskop na tunelu i time će biti završena kompletna finansijska konstrukcija i očekujemo krajem naredne godine probni rad ove elektrane", istakao je Petrović.