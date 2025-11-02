Otklonjen kvar: Termoelektrana Gacko na mreži za nekoliko sati

Direktor Rudnika i termoelektrane (RiTE) Gacko Maksim Skoko izjavio je večeras Srni da je u Termoelekratni završena sanacija kvara i da se očekuje da će za nekoliko sati početi da isporučuje struju potrošačima.

Izvor: Shutterstock

Skoko je istakao je da je termoelektrana u Gacku sada u fazi pokretanja i da se za nekoliko sati očekuje potpala kotla.

"Poslije toga će, ako sve bude u redu, termoelektrana biti na mreži i krenuće isporuka struje potrošačima", rekao je Skoko.

Skoko je dodao da se nada da će sve biti u redu i u skladu sa planom jer na takvom tipu energetskog objekta nikada nije sve izvjesno, podsjetivši da su bez kvarova neprekidno radili 57 dana odnosno skoro dva mjeseca.

Naglasio je da su na radovima u termoelektrani Gacko angažovani iskusni radnici koji su pojačani sa inžinjerima.

Prema njegovim riječima, obavljeni su značajni radovi na sanaciji, kao što su sanacija na kotlu, radovi na regualciji turbine, armaturi i prekopnoj mašini.

Termoelektrana u Gacku od juče zbog kvara na kotlovskoj cijevi u kratkom prekidu sa radom.

(Srna)