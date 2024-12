Skoko o problemima u RiTE Gacko: To je kao stara "lada", ne može se porediti sa "audijem"

Poslanik Socijalističke partije Srpske Maksim Skoko poručio je u NSRS da će menadžment Rudnika i Termoelektrane (RiTE) "Gacko" učiniti sve kako bi ovo preduzeće nesmetano funkcionisati u narednom periodu, jer su otkrivene dovoljne količine uglja.

Izvor: Shutterstock

Odgovarajući na tvrdnje narodnog poslanika Nebojše Vukanovića, Skoko, koji je v.d. direktora RiTE "Gacko" istakao je da ima 800.000 tona otkrivenog uglja kako bi obezbijedili nesmetan rad ovog rudnika i termoelektrane sve do ljetnih mjeseci.

"Kada kažete da je stala elektrana, zašto ne kažete i da je samo nakon osam časova ponovo počela sa radom? Normalno je da objekat koji je star 42 godine stane sa radom, da dođe do zastoja zbog redovnih održavanja, pa i zbog nekog eventualno kraćeg poremećaja u snabdijevanju ugljem. To nije problem, jer je rješivo, kao što smo do sada svaki put reagovali i brzo otklonili sve nedostatke", poručio je Skoko.

On je podsjetio poslanike, ali i cjelokupnu javnost da je rad elektrane zasnovan na ruskoj tehnologiji sedamdesetih godina prošlog vijeka, navodeći da je to isto kao kada bi poredili automobil "ladu" iz tog perioda i novog "audija" ili "pasata".

Skoko je podsjetio da je RiTE "Gacko" još 2001. godine, dok je postrojenje bilo upola mlađe, stajalo sa radom čak 45 puta, 2002. godine 37, a 2003. godine 48 puta.

"Zastoji su normalne pojave. Kao i do sada, i u budućnosti ćemo sve probleme rješavati. Nikada nisam optuživao druge rukovodioce zbog zastoja elektrane, već sam isključivo govorio da je to posljedica takve tehnologije i rizika koji takav objekat nosi sa sobom", poručio je Skoko.

Teremoelektrana u Gacko juče je nekoliko časova zaustavila rad zbog problema sa ugljem, sirovinom koja pokreće kotlove. Slične probleme ima i druga termoelektrana u sistemu ERS, ona u Ugljeviku.

(MONDO)