Direktor RiTE Gacko: Kvar će biti otklonjen, povratak na mrežu narednog dana

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Povratak bloka Termoelektrane (RiTE) Gacko na mrežu očekuje se tokom narednog dana, rekao direktor Rudnika i termoelektrane Gacko Maksim Skoko.

rite.jpg Izvor: Shutterstock

"Mjesto kvara je pristupačno za sanaciju i očekuje se povratak bloka na mrežu već tokom narednog dana, uz zamjenu sedam cijevnih koljena. Zastoj će se iskoristiti i za otklanjanje drugih uočenih nedostataka u toku eksploatacije", rekao je Skoko.

Skoko je podsjetio da je poslije 57 dana i 1.370 sati neprekidnog rada, blok Termoelektrane Gacko jutros u 7.02 časova morao da prekine proizvodnju zbog kvara na kotlovskom postrojenju, odnosno pucanja cijevi u donjem radiacionom dijelu kotla.

"Kvar se pojavio tokom jučerašnjeg dana, a eskalirao je u ranim jutarnjim časovima", naveo je Skoko.

On je dodao da je ovakva vrsta kvara na bloku starom 42 godine uobičajena i da neće izazvati veće posljedice.

Napomenuo je da je zaključno sa 31. oktobrom, u RiTE Gacko proizvedeno 103 odsto električne energije u odnosu na plan za deset mjeseci, koji je prilagođen kvalitetu uglja.

"Zalihe uglja na deponiji termoelektrane trenutno iznose više od 100.000 tona", istakao je Skoko.

Prema njegovim riječima, izazov predstavlja trenutna elektroenergetska situacija u sistemu, koja je posljedica loše hidrologije.

U takvim uslovima, kaže, i najmanji zastoj u radu RiTE Gacko, koja je ove godine, uprkos kapitalnom remontu, proizvela trećinu električne energije za potrebe konzuma Republike Srpske, odražava se na cijeli sistem "Elektroprivrede Republike Srpske".

Skoko je istakao je da u ovom preduzeću u potpunosti podržavaju stav predsjednika da se o svim važnim pitanjima pravovremeno i odgovorno informiše javnost.

"RiTE Gacko nastaviće da rade posvećeno, stručno i transparentno, u interesu stabilnosti energetskog sistema i naše Republike Srpske", zaključio je Skoko.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je danas da očekuje da se oglase direktori "Elektroprivrede Republike Srpske" i rudnika i termoelektrana Ugljevik i Gacko zbog stanja u termoelektrana, naglasivši da u suprotnom slijede ozbiljne mjere.

