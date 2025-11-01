Ističu zalihe uglja: Sindikat i uprava traže rješenje kako bi TE Ugljevik ostala u pogonu

Povratak na mrežu Termoelektrane Gacko" očekuje se kasno večeras ili rano sutra, a u RiTE "Ugljevik" u toku su pregovori da se vrati proizvodnja jer će se, ako termoelektrana izađe iz pogona, struja nabavljati na inostranom tržištu.

Izvor: Centar za životnu sredinu

Ovo je rekao izvršni direktor za tehničke poslove u "Elektroprivredi Republike Srpske" Ivan Koprivica.

On je istakao da je TE "Gacko" od jutros van pogona zbog pucanja cijevi u donjem dijelu kotla, a da je u Ugljeviku sinoć počeo nenajavljeni štrajk rudara i da su sada u toku pregovori Uprave sa Sindikatom i radnicima da se vrati proizvodnja da termoelektrana ne bi obustavila rad.

Prema njegovim riječima, da domaći konzum neće doći u pitanje jer se električna energija koja nedostaje nabavlja na inostranom tržištu.

On je rekao da u RiTE Ugljevik imaju uglja do 18.00 časova danas, te će, ukoliko se radnici ne vrate na posao, termoelektrana izaći iz pogona i ERS će morati nabavljati zamjensku energiju.

"Nijednog trenutka naš konzum neće doći u pitanje, nedostajuće količine električne energije nabavljamo na inostranom tržištu, kao što smo i do sad više od 200 dana u ovoj godini nabavljali, uvozili energiju", naveo je Koprivica.

On je istakao da je matično preduzeće zabrinuto zbog TE "Ugljevik" budući da imaju ugovor o zakupu kapaciteta iz te termoelektrane.

"Oni se obavezuju da će nam isporučiti određenu količinu energije i svaki put kad to ne uspiju mi tu energiju moramo nabaviti na tržištu po višestruko većim cijenama kako bi isporučili našem konzumu", naveo je Koprivica.

On je naglasio da će, ukoliko TE "Ugljevik" večeras ne bude na mreži, to značiti trošak od oko tri miliona KM za ERS na dnevnom nivou, s obzirom na nedostajuće megavat-časove.

Koprivica je dodao da se, prema njegovim informacijama, radnici RiTE "Ugljevik" plaše za opstanak rudnika i termoelektrane, plaše se šta će se dešavati sa kopom "Ugljevik Istok dva", te čekaju odluku Vlade Republike Srpske da se koncesiono polje "Istok dva" vrati u vlasništvo, odnosno da se ugalj iz tog polja koristi u TE "Ugljevik".

Koprivica je rekao i da su, po njegovim informacijama, upitna i neka davanja od Uprave RiTE "Ugljevik", da matično preduzeće uredno izvršava sve obaveze koje ima po ugovoru sa TE "Ugljevik", te da su čak u pretplati 20 miliona KM.

On je rekao da je u Hidroelektrani "Dubrovnik" završen redovni godišnji remont, a prilikom sinhronizacije pojavio se kvar u rashladnom sistemu agregata B, te je zastoj prolongiran do 9. novembra.

"Nakon toga se nadamo da više neće biti problema u sistemu HET-a", dodao je Koprivica.