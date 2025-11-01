Za nastavak radova: Elektroprivreda Republike Srpske u ponedjeljak prebacuje novac za nastavak radova u RiTE Ugljevik

"Elektroprivreda Republike Srpske" će u ponedjeljak prebaciti novac potreban za nastavak radova u Rudniku i Termoelektrani (RiTE) Ugljevik, izjavio je Srni v.d. generalnog direktora "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović.
Petrović je napomenuo da "Elektroprivreda" ima uređen međusobni ekonomski odnos sa RiTE Ugljevik da otkupljuje svu energiju koju proizvode za građane i za privredu Republike Srpske.
"U tom kontekstu do danas je `Elektroprivreda Republike Srpske` u pretplati kod ovog preduzeća oko 25 miliona KM", naveo je Petrović.
Bez obzira na to, kaže, cilj je da ovaj proizvodni objekat bude u funkciji do kraja radnog vijeka.
"U tom smislu mi ćemo u ponedjeljak prebaciti potreban novac za nastavak njihovih radova koji će biti dodatno izdvajanje i dodatni avans za ovo preduzeće", rekao je Petrović reagujući na štrajk rudara u Ugljeviku.
Što se tiče stanja uglja, Petrović je naveo da se veoma brzo očekuje, ovih dana, da se izvrši kompletno preuzimanje koncesije Komsar od strane "Gas RS", a nakon toga da RiTE usaglase svoje odnose sa tim preduzećem kako bi RiTE Ugljevik mogla da nesmetno funkcioniše 25 godina.