logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Za nastavak radova: Elektroprivreda Republike Srpske u ponedjeljak prebacuje novac za nastavak radova u RiTE Ugljevik

Za nastavak radova: Elektroprivreda Republike Srpske u ponedjeljak prebacuje novac za nastavak radova u RiTE Ugljevik

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

"Elektroprivreda Republike Srpske" će u ponedjeljak prebaciti novac potreban za nastavak radova u Rudniku i Termoelektrani (RiTE) Ugljevik, izjavio je Srni v.d. generalnog direktora "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović.

Luka Petrović najavio uplatu avansa RiTE Ugljevik Izvor: YouTube/Screenshot

Petrović je napomenuo da "Elektroprivreda" ima uređen međusobni ekonomski odnos sa RiTE Ugljevik da otkupljuje svu energiju koju proizvode za građane i za privredu Republike Srpske.

"U tom kontekstu do danas je `Elektroprivreda Republike Srpske` u pretplati kod ovog preduzeća oko 25 miliona KM", naveo je Petrović.

Bez obzira na to, kaže, cilj je da ovaj proizvodni objekat bude u funkciji do kraja radnog vijeka.

"U tom smislu mi ćemo u ponedjeljak prebaciti potreban novac za nastavak njihovih radova koji će biti dodatno izdvajanje i dodatni avans za ovo preduzeće", rekao je Petrović reagujući na štrajk rudara u Ugljeviku.

Što se tiče stanja uglja, Petrović je naveo da se veoma brzo očekuje, ovih dana, da se izvrši kompletno preuzimanje koncesije Komsar od strane "Gas RS", a nakon toga da RiTE usaglase svoje odnose sa tim preduzećem kako bi RiTE Ugljevik mogla da nesmetno funkcioniše 25 godina.

Možda će vas zanimati

Tagovi

RiTE Ugljevik

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ