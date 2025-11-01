Za nastavak radova: Elektroprivreda Republike Srpske u ponedjeljak prebacuje novac za nastavak radova u RiTE Ugljevik

"Elektroprivreda Republike Srpske" će u ponedjeljak prebaciti novac potreban za nastavak radova u Rudniku i Termoelektrani (RiTE) Ugljevik, izjavio je Srni v.d. generalnog direktora "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović.

Izvor: YouTube/Screenshot

Petrović je napomenuo da "Elektroprivreda" ima uređen međusobni ekonomski odnos sa RiTE Ugljevik da otkupljuje svu energiju koju proizvode za građane i za privredu Republike Srpske.

"U tom kontekstu do danas je `Elektroprivreda Republike Srpske` u pretplati kod ovog preduzeća oko 25 miliona KM", naveo je Petrović.

Bez obzira na to, kaže, cilj je da ovaj proizvodni objekat bude u funkciji do kraja radnog vijeka.

"U tom smislu mi ćemo u ponedjeljak prebaciti potreban novac za nastavak njihovih radova koji će biti dodatno izdvajanje i dodatni avans za ovo preduzeće", rekao je Petrović reagujući na štrajk rudara u Ugljeviku.

Što se tiče stanja uglja, Petrović je naveo da se veoma brzo očekuje, ovih dana, da se izvrši kompletno preuzimanje koncesije Komsar od strane "Gas RS", a nakon toga da RiTE usaglase svoje odnose sa tim preduzećem kako bi RiTE Ugljevik mogla da nesmetno funkcioniše 25 godina.