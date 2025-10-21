Poslanici i mještani izbačeni sa sjednice o stanju u RiTE Ugljevik

Narodni poslanici SDS-a, PDP-a, kao i predstavnik Ujedinjene Srpske izbačeni sa tematske sjednice Skupštine Ugljevik o trenutnom stanju u RiTE Ugljevik i ugroženim selima oko rudnika.

Izvor: Youtube/RTVBN/Screenshot

Tematska sjednica Skupštine opštine Ugljevik, zakazana radi rasprave o stanju u RiTE Ugljevik, pretvorila se u politički incident nakon što su iz skupštinske sale izbačeni poslanici opozicionih stranaka SDS-a i PDP-a, kao i predstavnik Ujedinjene Srpske. Uz njih, udaljeni su i mještani koji su došli da iznesu zabrinutost zbog posljedica rudarskih aktivnosti na svoja domaćinstva.

Iz sale su udaljeni Mirjana Orašanin, Tomica Stojanović (SDS), Slaviša Marković (PDP) i Milan Trninić (Ujedinjena Srpska), neposredno prije početka sjednice zakazane za 9 časova.

Marković je za "Nazvisne novine" rekao da im Petar Radovanović, potpredsjednik SO Ugljevik i odbornik Socijalističke partije, a koji presjedava sjednicom, nije dozvolio da prisustvuju zasjedanju, uz obrazloženje da skupštinski Kolegijum nije dao saglasnost za to.

Prema njegovim riječima, to ne pije vodu, jer je Radovanović dozvolio da u salu uđe jedino Milutin Tasovac, poslanik SNSD, a koji ujedno ima funkciju i u RiTE Ugljevik.

"Na poziv da dođemo na Skupštinu opštine, nije nam omogućeno da uđemo. Ovo je svojevrsni skandal. Stav Kolegijuma je bio da ne možemo prisustvovati sjednici, saopštio nam je Radovanović koji je iz Socijalističke partije. Očigledno je da je došao nalog da se ova sjednica o stanju u RiTE Ugljevik i priča o Comsaru i svemu ne održi uopšte", navodi Marković.

Tvrdi da im je Radovanović u obrazloženju u vezi njihovog prisustva na sjednici kazao i da nema potrebe da se uopšte raspravlja o RiTE Ugljevik i Comsaru, jer je ta priča završena.

"Rekao nam je da je sa 6. oktobra priča o konceciji završena i ujedno i sa RiTE Ugljevik", tvrdi Marković.

BN piše da je Marković rekao da se sprema privatizacija RiTE Ugljevik i da zbog toga poslanicima nije dozvoljeno da prisustvuju tematskoj sjednici.

Građani ugroženih sela poručuju da nemaju osnovnu infrastrukturu, da su im urušeni putevi, da nemaju struju, vodu i da su dovedeni na rub propasti.

(Mondo)