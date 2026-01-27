logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nova krađa u RiTE Gacko: Policija zaplijenila 5,5 tona goriva u 30 mjeseci

Nova krađa u RiTE Gacko: Policija zaplijenila 5,5 tona goriva u 30 mjeseci

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Lice iz Bileće D. D. uhapšeno je zbog sumnje da je ukralo naftu sa Rudnika i termoelektrane (RiTE) "Gacko", rekao je načelnik Policijske uprave Trebinje Siniša Laketa i ukazao na kontinuitet ovakvih krivičnih djela na štetu RiTE.

rite.jpg Izvor: Shutterstock

Laketa je naveo da policija čini sve kako bi to spriječila, odnosno iskorijenila.

Naglasio je i da nisu bile adekvatne presude nadležnih sudova za ta lica, te da je dokazivanje vrlo zahtjevno.

"Za period od 30 mjeseci, evidentirali smo 20 krivičnih djela u vezi sa gorivom, od čega 14 u Policijskoj stanici Gacko, tri u Policijskoj stanici Nevesinje i jedan dio krivičnih djela se odnosi na Policijsku stanicu Bileća, od čega je veći broj utaja, a manji broj krađa", rekao je Laketa na konferenciji za novinare.

Laketa je naveo da je za 30 mjeseci oduzeto oko 5,5 tona dizel-goriva i podnesen izvještaj protiv 22 lica, odnosno 18 izvještaja.

On je dodao da je evidentiran blagi pad narušavanja javnog reda i mira u odnosu na 2024. godinu, dok je broj saobraćajnih nezgoda u porastu.

Načelnik Sektora policije Policijske uprave Trebinje Miodrag Janković rekao je novinarima da se u 2025. godini desilo 569 saobraćajnih nezgoda, što je više za 188 u odnosu na godinu prije.

Načelnik Sektora kriminalističke polcije Ljubomir Supić rekao je da je u 2025. godini policija evidentirala 236 krivičnih djela, što je za 38 manje, odnosno 13,9 odsto nego u istom periodu prošle godine. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

RiTE Gacko gorivo krađa

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ