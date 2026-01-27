Nova krađa u RiTE Gacko: Policija zaplijenila 5,5 tona goriva u 30 mjeseci

Lice iz Bileće D. D. uhapšeno je zbog sumnje da je ukralo naftu sa Rudnika i termoelektrane (RiTE) "Gacko", rekao je načelnik Policijske uprave Trebinje Siniša Laketa i ukazao na kontinuitet ovakvih krivičnih djela na štetu RiTE.

Izvor: Shutterstock

Laketa je naveo da policija čini sve kako bi to spriječila, odnosno iskorijenila.

Naglasio je i da nisu bile adekvatne presude nadležnih sudova za ta lica, te da je dokazivanje vrlo zahtjevno.

"Za period od 30 mjeseci, evidentirali smo 20 krivičnih djela u vezi sa gorivom, od čega 14 u Policijskoj stanici Gacko, tri u Policijskoj stanici Nevesinje i jedan dio krivičnih djela se odnosi na Policijsku stanicu Bileća, od čega je veći broj utaja, a manji broj krađa", rekao je Laketa na konferenciji za novinare.

Laketa je naveo da je za 30 mjeseci oduzeto oko 5,5 tona dizel-goriva i podnesen izvještaj protiv 22 lica, odnosno 18 izvještaja.

On je dodao da je evidentiran blagi pad narušavanja javnog reda i mira u odnosu na 2024. godinu, dok je broj saobraćajnih nezgoda u porastu.

Načelnik Sektora policije Policijske uprave Trebinje Miodrag Janković rekao je novinarima da se u 2025. godini desilo 569 saobraćajnih nezgoda, što je više za 188 u odnosu na godinu prije.

Načelnik Sektora kriminalističke polcije Ljubomir Supić rekao je da je u 2025. godini policija evidentirala 236 krivičnih djela, što je za 38 manje, odnosno 13,9 odsto nego u istom periodu prošle godine.

(Srna)