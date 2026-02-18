Radnicima RiTE Ugljevik smanjene plate, sindikat traži novi model ušteda

Radnicima Rudnika i termoelektrane Ugljevik (RiTe Ugljevik) smanjene su plate nakon što je uprava preduzeća donijela odluku o novoj cijeni rada, saopšteno je iz Sindikalne organizacije ovog zavisnog preduzeća.

Izvor: RiTE Ugljevik

Tom odlukom radnicima je cijena rada umanjena sa 180 KM na 172 KM. To znači da će plata radnika biti manja za oko 4,6 odsto, dok će primanja uprave biti umanjena za 10 odsto. Odluka je, kako je pojašnjeno, donesena u cilju stabilizacije preduzeća koje se suočava sa velikim dugovima.

Kada su radnici obaviješteni o smanjenju cijene rada, zatražili su hitan sastanak sa rukovodstvom RiTE Ugljevik, kojim rukovodi v. d. direktor Žarko Novaković. Sindikat je prethodno istakao da nije učestvovao u usaglašavanju cijene rada niti je dao saglasnost na utvrđivanje cijene rada u visini od 172 KM.

„Uprava preduzeća je jednostrano donijela odluku u vezi cijene rada od 17. februara 2026. godine, bez prethodnih konsultacija sa sindikatom“, navodi se u zvaničnom saopštenju Sindikata prije održavanja sastanka sa upravom.

Međutim, kako je izjavio predsjednik Sindikata Slaviša Čuturić, sastankom nisu zadovoljni.

„Uprava preduzeća je iznijela sve činjenice, uključujući da cijena rada od 180 KM nije bila planska kategorija i da nije bila u zakonskim okvirima“, rekao je Čuturić.

Kao pojašnjenje za smanjenje plata, dodao je da im je rečeno da je to urađeno „u cilju stabilizacije preduzeća jer smo u velikim dugovima i problemima“.

Sindikat nije zadovoljan ovakvim rješenjem.

„Sindikat je zauzeo stav da je protiv umanjenja cijene rada te zahtijeva od uprave preduzeća da pronađe drugi model za postizanje ciljanih ušteda i umanjenja troškova“, rekao je on.

Sindikalna organizacija je najavila daljnje korake, ističući da će hitno, već danas, uputiti zahtjev za održavanje sastanka sa upravom kako bi se razmotrile posljedice ove odluke i zaštitila prava zaposlenih.