Đokić tvrdi: "Do kraja februara isplatićemo Serdarovu preostalih 60 miliona"

Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić potvrdio da će preostali iznos od 60 miliona KM za Rašida Serdarova iz „Comsar Energy RS“ biti isplaćen do kraja februara, čime će biti okončana finansijska obaveza i kompletiran prenos koncesije na RiTE Ugljevik.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić potvrdio je za CAPITAL da će do kraja februara biti riješen problem sa suvlasnikom kompanije „Comsar energy RS“ Rašidom Serdarovom.

“Do kraja februara biće isplaćen preostali iznos od 60 miliona maraka i zatvorena cijela priča u vezi sa Komsarom, kaže Đokić, dodajući da je ranije rečeno da je sve u vezi sa prenosom vlasništva, a potom i sa prenosom koncesije urađeno u skladu sa zakonom.

On je dodao da mu je iz Ministarstva finansija rečeno da će sredstva biti obezbijeđena, ističući da na osnovu toga govori da će do kraja februara biti isplaćena preostala sredstva Komsaru.

Podsjećamo, prošle sedmice Serdarov je uputio pismo Vladi Srpske i Ministarstvu energetike i rudarstva u kojem traži poništavanje potpisanog ugovora i podnošenje krivične prijave protiv prokuriste. Prokurista kompanije „Comsar Energy RS“ Aleksandar Lozo koji je na tu funkciju imenovan po nalogu Vlade Republike Srpske nezakonito je potpisao ugovor o prenosu koncesije sa Komsara na RiTE Ugljevik zato što za to nije imao saglasnost Skupštine i Nadzornog odbora ovog preduzeća na čijem čelu je još uvijek ruski oligarh Rašid Serdarov.

Ubrzo su se oglasili i iz Vlade RS.

Iz Ministarstva energetike i rudarstva RS saopšteno je da je ugovor o prenosu koncesionih prava potpisan od strane ovlaštenih lica koja su upisana u sudski registar, a na osnovu odluka nadležnih organa privrednog društva „Comsar Energy Republika Srpska“.

Kako se navodi, Aleksandar Lozo imenovan je za prokuristu na osnivačkoj skupštini ovog društva 26. decembra 2025. godine, čime je stekao zakonsko pravo da, u okviru svojih ovlaštenja, potpisuje relevantna akta.