logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

RiTE Ugljevik: Umanjene plate članovima uprave i glavnom pravnom savjetniku

RiTE Ugljevik: Umanjene plate članovima uprave i glavnom pravnom savjetniku

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Nadzorni odbor Rudnika i termoelektrane (RiTE) "Ugljevik" donio je odluku da članovima uprave i glavnom pravnom savjetniku od 1. februara bruto plate budu umanjene za 10 odsto.

Umanjene plate članovima uprave i glavnom pravnom savjetniku RiTE Ugljevik Izvor: Shutterstock

Uprava preduzeća je pokrenula ovu inicijativu, te je Nadzornom odboru uputila prijedlog odluke imajući u vidu aktuelne ekonomske i proizvodne okolnosti, saopšteno je iz RiTE "Ugljevik".

Prijedlog je usvojen na sjednici u utorak, 3. februara, a primjena počinje od 1. februara.

Ova mjera donesena je u skladu sa zaključcima Vlade Republike Srpske i Programom ekonomskih reformi za period od 2026. do 2028. godine s ciljem racionalizacije troškova poslovanja u uslovima izražene nelikvidnosti i otežanog proizvodnog procesa u osnovnim djelatnostima ovog preduzeća.

Odluka važi do otklanjanja razloga koji su doveli do njenog donošenja, a u skladu s njom biće zaključeni novi ugovori o pravima i obavezama sa navedenim pozicijama.

RiTE "Ugljevik" nastavlja da, u saradnji sa nadležnim institucijama, preduzima sve potrebne aktivnosti na stabilizaciji poslovanja i stvaranju uslova za dugoročno održiv rad preduzeća.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

RiTE Ugljevik

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ