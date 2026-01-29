U subotu potpisivanje ugovora: Koncesija „Istok dva“ prelazi na RiTE Ugljevik

Direktor „Elektroprivrede Republike Srpske“ Luka Petrović najavio je da će 31. januara, u Ugljeviku biti potpisan ugovor o prenosu koncesije na RiTE „Ugljevik“, čime će koncesiono polje „Istok dva“ obezbijediti stabilan rad termoelektrane u naredne dvije decenije.

Izvor: Ljerka Bjelica/Srna

Nakon današnje odluke Vlade Republike Srpske o ustupanju koncesije, Petrović je večeras posjetio RiTE „Ugljevik“, gdje je sa upravom preduzeća razgovarao o narednim aktivnostima. Direktor RiTE Žarko Novaković tom prilikom upoznao je Petrovića sa dinamičkim planom stavljanja u eksploataciju rudarskog polja „Istok dva“.

„Uprava ima jasan plan kako doći do uglja na lokalitetu ‘Istok dva’, ali i kako istovremeno rješavati nagomilane probleme u samom preduzeću“, istakao je Petrović.

On je najavio da će u srijedu, 4. februara, biti održan sastanak sa mještanima ovog područja koji su izrazili nezadovoljstvo uslovima života u blizini eksploatacionog polja.

„Naš zadatak je da ih uvjerimo da su preduzete sve mjere kako bi se u najkraćem roku pristupilo eksproprijaciji zemljišta na lokalitetu ‘Istok dva’, te da mještani dobiju adekvatnu infrastrukturu“, naglasio je Petrović.

Prema njegovim riječima, planiran je i širi sastanak na koji će biti pozvane sve relevantne institucije kako bi se ubrzale aktivnosti u vezi sa eksproprijacijom, rješavanjem elektrosnabdijevanja, dijela vodovodne mreže i putne infrastrukture, pri čemu će, kako je naveo, biti angažovana i rudarska mehanizacija.

„Ostaje da definišemo jasan dinamički plan sa preciznim zaduženjima, a u narednih petnaestak dana očekujemo analizu svih planiranih aktivnosti“, rekao je Petrović.

Direktor RiTE „Ugljevik“ Žarko Novaković zahvalio je Petroviću na brzoj reakciji i dolasku u Ugljevik kako bi se detaljno upoznao sa planovima preduzeća nakon dodjele koncesionih prava na površinskom kopu „Istok dva“.

„Ovo je mali korak u formi, ali suštinski veoma veliki za razvoj i unapređenje rudarskih radova, s ciljem obezbjeđivanja dovolјnih količina uglja za stabilan rad Termoelektrane ‘Ugljevik’, energetsku stabilnost Republike Srpske i sigurnost građana Ugljevika“, ocijenio je Novaković.

On je posebno zahvalio Vladi Republike Srpske što je, kako je naveo, konačno ostvaren cilj da koncesiono polje „Istok dva“ potpuno besplatno, bez ikakve naknade, pređe u vlasništvo RiTE „Ugljevik“.

Novaković je dodao da je izuzetno značajan i sastanak zakazan za srijedu, 4. februara, sa mještanima koji žive na području gdje se razvijaju rudarski radovi, ističući spremnost preduzeća da, uz podršku mješovitog holdinga, preuzme punu odgovornost za rješavanje svih otvorenih pitanja.