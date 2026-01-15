Đokić: Prenos koncesionog prava na RiTE "Ugljevik" biće završen idućeg četvrtka

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je danas da će se prenos koncesionog prava sa kompanije "Komsar enerdži" na preduzeće Rudnik i termoelektrana (RiTE) "Ugljevik" završiti na sjednici Vlade idućeg četvrtka.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Danas će i Komisija za koncesije uraditi svoj dio posla, mi na nju ne možemo da utičemo, to je organ Narodne skupštine, ali sarađujemo i očekujemo da će oni donijeti i pripremiti svoj akt koji će biti upućen Vladi", rekao je Đokić novinarima tokom posjete Bijeljini.

Prema njegovim riječima, Vlada će na osnovu toga donijeti odluku, odnosno rješenje, kojim će se zaključiti novi ugovor i izvršiti prenos koncesije na RiTE "Ugljevik" za područje "Istok dva".

"Time će biti okončana aktivnost koja traje duže od našeg očekivanja, ali mora se imati u vidu da postoje i formalne radnje koje se moraju preduzeti. Ne smijemo doći u situaciju da kršimo zakon, da sutra zbog toga bilo ko odgovara ili da stvara finansijsku posljedicu po bilo koga ko u tome učestvuje, a ona može biti velika", istakao je resorni ministar.

On je dodao da se odluke ne mogu donositi preko noći, da moraju da prođu određene procedure koje nekad i nekom izgedaju čudne, ali se moraju ispoštovati.

"Mi smo sve to uradili, lično sam bio vrlo posvećen svo ovo vrijeme da dođemo do rješenja i evo sada smo sasvim na kraju", rekao je Đokić.

Prema riječima ministra, ugovor će biti taj dan definisan i taj dan će biti donesena izvršna odluka na osnovu koje se prenosi koncesiono pravo sa "Komisara" na RiTE "Ugljevik" za područje "Istok dva".

Đokić kaže da je i ranije govorio i sada ponovio da u okviru RiTE mogu početi sve pripreme i rad na tome da pređu na taj lokalitet, navodeći da za to već duže vrijeme postoje mogućnosti, što je Vlada i ranije najavila.

"Mi smo bili črvsto opredijeljni da to završimo, radili smo na tome i evo završili smo. Mi smo već 74 odsto udjela upisali u registar, tako da imamo nesmetane mogućnost da donosimo određene odluke koje se odnose i na to područje", istakao je resorni ministar.

Đokić je naveo da u ovom slučaju "Komsar" ulazi u sastav preduzeća "Gas RS", koje postaje njegov vlasnik.

Komentarišući današnji protest mještana ugljevičkih sela oko Rudnika i termoelektrane /RiTE/, Đokić je rekao da razumije građane koji reaguju nakon što duže vrijeme postoje problemi koji njih opterećuju i najavio da će se lično postarati i tražiti da se problemi rješavaju.

"Naročito u područjima gdje je ranije vršena ekslopatacija ili gdje ona još traje postoje problemi oko puteva, elektromreže i vodovoda i to nije lako riješiti preko noći, ali važno je priznati da problem postoji i početi ga rješavati", ocijenio je Đokić.

On je dodao da iz svake javne reakcije, kao što je ovaj protest građana, treba izvući jasan zaključak kako djelovati i osigurati da nadležni organi, u ovom slučaju preduzeća, adekvatno rješavaju i neutrališu probleme.