Đokić: Vlada RS odlučuje o prenosu prava „Komsar Enerdžija“ na Istok dva

Ministar energetike RS Petar Đokić najavio je da će Vlada u roku od sedam dana donijeti konačnu odluku o prenošenju koncesionog prava sa "Komsar enerdžija" na Rudnik i TE "Ugljevik" (kop "Istok dva").

Izvor: Srna/Danijela Danojlić

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je da je danas Vlada upoznata sa trenutnim stanjem o prenošenju koncesionog prava sa "Komsar enerdžija" na Rudnik i termoelektranu "Ugljevik", odnosno kop "Istok dva", te da će u roku od sedam dana biti donesena konačna izvršna odluka o ovom pitanju.

"Podneseni su zahtjevi za prenošenje prava i u narednih sedam dana biće usaglašena sva dokumenta, a na narednoj sjednici Vlade Republike Srpske biće doneseno rješenje o prenošenju za područje `Istok dva`", rekao je Đokić na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sjednice Vlade Srpske.

On je istakao da se već mogu vršiti pripreme kada je riječ o eksploataciji uglja na ovom području.