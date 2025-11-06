logo
Vlada Republike Srpske dala saglasnost: Gas-Res preuzima Komsar

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na konačni ugovor da preduzeće "Gas-res" preuzime kompaniju "Komsar", rekao je potpredsjednik Vlade Srpske Alen Šeranić.

Gas-RES preuzima Komsar Izvor: Vlada RS

Šeranić je na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade naveo da su prethodno bila dva predugovora koja su realizovana, a da je Vlada danas dala saglasnost na prijedlog rješenja o odobravanju promjene vlasničke strukture koncesionara "Komsar enerdži Republika Srpska".

Podsjetimo, premijer Srpske Savo Minić rekao je da je dogovoreno da prijedlog konačnog ugovora da "Gas-res" preuzme "Komsar" bude završen do četvrtka, 6. novembra i da Rudnik i termoelektrana "Ugljevik" može da eksploatiše ležišta uglja "Istok dva".

Time bi trebao biti završen i štrajk radnik RiTE Ugljevik, čija je kompletna uprava smijenjena noćas.

(Srna)

