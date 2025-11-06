logo
Smijenjena kompletna uprava: Žarko Novaković novi direktor RiTE Ugljevik

Autor Dragana Božić Izvor RTRS
Diko Cvijetinović smijenjen je sinoć na sjednici Nadzornog odbora sa mjesta direktora Rudnika i Termoelektrane Ugljevik.

Za novog direktora postavljen je Žarko Novaković, potvrđeno je RTRS-u.

Novaković je šef Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini opštine Ugljevik.

Ranije je predsjednik Milorad Dodik rekao da očekuje da Nadzorni odbor Rudnika i Termoelektrane Ugljevik u toku noći smijeni upravu i imenuje novu.

U Ugljeviku je održan i protest radnika RiTE koji su u subotu stupili u štrajk.

Radnici su ponovili zahtjeve prema kojima, osim vraćanja koncesije na kop Istok 2, traže i smjenu resornog ministra Petra Đokića i smjenu kompletne uprave RiTE Ugljevik.

S druge strane, sada već bivši direktor Diko Cvijetinović za sva dešavanja u rudniku optužuje generalnog direktora Elektroprivrede RS Luku Petrovića.

(Mondo)

