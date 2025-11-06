Smijenjena kompletna uprava: Žarko Novaković novi direktor RiTE Ugljevik

Diko Cvijetinović smijenjen je sinoć na sjednici Nadzornog odbora sa mjesta direktora Rudnika i Termoelektrane Ugljevik.
Za novog direktora postavljen je Žarko Novaković, potvrđeno je RTRS-u.
Novaković je šef Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini opštine Ugljevik.
Ranije je predsjednik Milorad Dodik rekao da očekuje da Nadzorni odbor Rudnika i Termoelektrane Ugljevik u toku noći smijeni upravu i imenuje novu.
Очекујем да Надзорни одбор Рудника и Термоелектране Угљевик у току ноћи смијени управу и именује нову.— Милорад Додик (@MiloradDodik)November 5, 2025
Једнако тако очекујем од надлежних безбједносних органа да испитају све оне који су незаконито извршили диверзију и минирање производње у РиТЕ Угљевик.
Позивам раднике да се…
U Ugljeviku je održan i protest radnika RiTE koji su u subotu stupili u štrajk.
Radnici su ponovili zahtjeve prema kojima, osim vraćanja koncesije na kop Istok 2, traže i smjenu resornog ministra Petra Đokića i smjenu kompletne uprave RiTE Ugljevik.
S druge strane, sada već bivši direktor Diko Cvijetinović za sva dešavanja u rudniku optužuje generalnog direktora Elektroprivrede RS Luku Petrovića.
(Mondo)