Premijer Srpske moli radnike RiTE Ugljevik da se vrate na posao

Premijer Republike Srpske Savo Minić zamolio je radnike Rudnika i Termoelektrane (RiTE) Ugljevik da se vrate na posao, istakavši da je Vlada zabranila prodaju uglja trećim licima bez njene saglasnosti.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Molim radnike RiTE Ugljevik da se vrate na posao. Isti radnici radiće na kopu `Istok 2` u punom kapacitetu, a ukoliko se ukaže potreba za više posla, biće i dodatnih angažmana", objavio je Minić na Iksu.

On je istakao da uglja mora biti dovoljno za duži period, ne dan za dan.

Podsjetio je i da je Vlada 9. oktobra zabranila prodaju uglja trećim licima, bez njene saglasnosti.

Termoelektrana Ugljevik je u toku protekle noći izašla iz pogona zbog nedostatka uglja jer uprava nije uspjela da postigne dogovor da rudari nastave rad.

Direktor preduzeća Diko Cvijetinović rekao je da su juče cijeli dan imali razgovore sa rudarima, ali da nisu uspjeli da dođu do dogovora i da ih ubijede da su pojedine izjave koje se tiču koncesije "Komsar enerdži" izvučane iz konteksta i da neće biti uvođenja trećih lica kada je riječ o eksploataciji uglja na "Ugljevik Istok dva".

