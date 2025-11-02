Nema uglja: Termoelektrana Ugljevik van pogona, štrajk radnika i dalje je na snazi

Termoelektrana Ugljevik je u toku protekle noći izašla iz pogona zbog nedostatka uglja jer uprava nije uspjela da postigne dogovor da rudari nastave rad, potvrdio je direktor preduzeća Diko Cvijetinović.

Izvor: YouTube/Screenshot

Cvijetinović je za Srnu naveo da su juče cijeli dan imali razgovore sa rudarima, ali da nisu uspjeli da dođu do dogovora i da ih ubijede da su pojedine izjave koje se tiču koncesije "Komsar enerdži" izvučane iz konteksta i da neće biti uvođenja trećih lica kada je riječ o eksploataciji uglja na "Ugljevik Istok dva".

On je naveo da im je više puta ponovio da je imao razgovore sa premijerom Savom Minićem koji je dao obećanja da se to neće desiti, ali da nažalost nije uspio da ubijedi radnike na nastave sa radom.

Zbog nedovoljnih kovčina uglja jer je u prethodnom periodu bilo kišnih dana, a količne koje na zalihama nisu bile dovoljne za rad, Termoelektrana je, kaže Cvijetinović, noćas oko dva časa izašla iz pogona.

"Ovaj zastoj ćemo iskoristiti da uradimo neke redovne radove koje su bili predviđeni za novembar, a to su čišćenje kotlovskog postrojenja i još neke sitne nedostatke na termoelektroni", rekao je Cvijetinović.

On je naveo da će danas o svemu obavijestiti resornog ministra i v.d. direktora "Elektroprivrede", koje je i pozvao da, ako su u mogućnosti, sutra posjete Ugljevik kako bi zajedno razgovarali sa radnicima i dali im uvjerenje da će koncesija "Ugljevik istok dva" kada preuzme "Gas-res" biti stavljena na raspolaganje RiTE Ugljevik.

"Radnici očekuju da neko od zvaničnika ili dođe u Ugljevik ili da se obrati putem medija i da im saopšti kako će to biti riješeno", rekao je Cvijetinović.

On se nada da će neko od nadležnih reagovati da bi sutra imali konačan stav o pitanju koncesije "Ugljevik istok dva".

"Nadam se da ćemo uspjeti, ako se u toku sutrašnjeg dana sve bude završilo, da ponovo pokrenemo proizvodnju na rudniku gdje će nam biti potrebno nekoliko dana da obezbijedimo određene količine uglja da bi termoelektrana ponovo mogla da se vrati na mrežu i da obezbijedimo nesmetan rad", rekao je Cvijetinović.

Istakao je da je među radnicima veliki strah kada je riječ o vraćanju koncije jer smatraju da to ne ide u pravcu u kojem bi oni željeli, a to jes da "Ugljevik istok dva" bude na raspolaganju postojećem preduzeću RiTE Ugljevik.

Takođe, dodao je, imaju obećanja da će u toku sutršnjeg dana biti uplaćeni doprinose koje smo trebalo da RiTE uplati u petak, te smatra da dva dana zakašnjenja nisu neki veliki problem.

Izvršni direktor za tehničke poslove u ERS-u Ivan Koprivica rekao je Srni da je Termoelektrana Ugljevik noćas prestala sa radom zbog nedostatka uglja i da se radi na rješavanju problema, odnosno da su intezivni pregovori Uprave, Sindikata i radnika kako bi proizvodnja bila nastavljena.

Radnici štrajkuju do ispunjenja zahtjeva

Predsjednik Sindikalne organizacije RiTE Ugljevik, Boban Benović, potvrdio je za Euronews BiH da će štrajk radnika trajati sve do ispunjenja njihovih zahtjeva.

Glavni zahtjev radnika je jasan: povratak koncesije za eksploataciju uglja na polju "Ugljevik Istok dva", koja je u vlasništvu kompanije "Komsar enerdži".

"Nama radnicima koliko je bitan novac, toliko je bitno gdje ćemo raditi, to jeste koncesije. Bez koncesije nema popuštanja", kategoričan je bio Benović. On je dodao da sutra očekuju nove informacije kako bi krenuli u realizaciju zahtjeva.

"Komsar enerdži“ nosilac je koncesije na ležištu "Ugljevik – Istok 2", a koja je data 2013. godine uz koncesiju za gradnju trećeg bloka termoelektrane. Vlada RS je prihvatila da otkupi tu koncesiju od "Comsara", podsredstvom preduzeća "Gas-Res", za 240,5 miliona KM.