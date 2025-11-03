Petar Đokić: Uglja za Ugljevik ima do kraja radnog vijeka elektrane

Ministar energetike Petar Đokić poručio da je obezbijeđen nesmetan pristup ležištu „Istok dva“, čime je rad RiTE Ugljevik osiguran do kraja radnog vijeka elektrane.

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da je na današnjem sastanku u Vladi Republike Srpske definisan set mjera koji će obezbijediti nesmetano funkcionisanje Rudnika i Termoelektrane (RiTE) "Ugljevik", uključujući i pristup ležištu uglja na lokaciji "Istok dva".

"Geološka ispitivanja pokazuju da se na toj lokaciji nalaze rezerve od 73 miliona tona uglja, što će biti dovoljno za rad elektrane do kraja njenog radnog vijeka. To je bila ključna dilema, a sada je razriješena“, rekao je Đokić na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sastanka sa predstavnicima Elektroprivrede RS i RiTE Ugljevik.

Prema njegovim riječima, nema više razloga za strah ni za manipulacije, jer je osiguran stabilan pristup rudnim ležištima i kontinuitet proizvodnje.

"Postojeća mehanizacija može da izvodi potrebne radove. U zavisnosti od procjene, uz dodatna ulaganja, Ugljevik će moći da obezbijedi dovoljne količine uglja za nesmetan rad elektrane", dodao je ministar.

Đokić je podsjetio da RiTE Ugljevik ima niz obaveza po osnovu ranijih presuda i međunarodnih ugovora, te da će Vlada RS i Elektroprivreda učestvovati u sufinansiranju tih troškova.

"Vlada je i ranije podržavala Ugljevik kroz ulaganja u eksproprijaciju i investicije, što je sada dovelo do određenih izazova, ali i novih mogućnosti", naglasio je Đokić.

Najavio je i da će se uskoro održati posebna sjednica Vlade Republike Srpske posvećena energetskom sektoru, sa posebnim osvrtom na stanje u Elektroprivredi RS.

Govoreći o širem kontekstu, Đokić je rekao da se Elektroprivreda posljednjih godina suočava sa nepovoljnom hidrološkom situacijom.

"Zbog manjka proizvodnje u hidroelektranama, morali smo nabavljati energiju na tržištu, često po mnogo višim cijenama nego što ih nudimo našoj privredi i građanima", zaključio je Đokić.