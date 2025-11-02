logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Razgovori uprave i rudara nisu urodili plodom: Rješenje za RiTE Ugljevik se očekuje na sastanku u Banjaluci

Razgovori uprave i rudara nisu urodili plodom: Rješenje za RiTE Ugljevik se očekuje na sastanku u Banjaluci

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Direktor Rudnika i termoelektrane (RiTE) Ugljevik Diko Cvijetinović rekao je da očekuje da na sutrašnjem sastanku u sjedištu "Elektroprivede Republike Srpske" u Banjaluci, a potom i sa premijerom Savom Minićem nađu rješenje za probleme sa kojima se ovo preduzeće suočava.

shutterstock_2500758435.jpg Izvor: Shutterstock

Cvijetinović je rekao da je sa rudarima koji su obustavili rad i danas razgovarao, te da je nakon toga uslijedila i molba premijera da se vrate na posao, uz napomenu da je Vlada zabranila prodaju uglja trećim licima bez njene saglasnosti.

"Želim da se još jednom zahvalim premijeru za njegovu brigu o RiTE Ugljevik. Očekujem da ćemo sve nedoumice koje smo imali biti riješene", izjavio je Cvijetinović Srni.

On je naveo da je sutra u 11.00 časova sastanak u sjedištu "Elektroprivrede" u Banjaluci, a potom, poslije 12.00 i sa premijerom Minićem.

"Još jednom sam danas dobio uvjerenja od premijera, što je i napisao u svojoj izjavi, da nakon ukončanja prenosa koncesije sa `Komsar enerdžija` na `Gas-res` slijedi potpisivanje ugovora o međusobnim odnosima između `Gas-resa` i RiTE i da će jedini radnici rudnika vršiti eksploataciju uglja na površinskom kopu `Ugljevik istok dva`", naveo je Cvijetinović.

Cvijetinović vjeruje da će problem konačno biti riješen kako bi radnici prevazišli strah koji je kod njih dugo pristan u vezi sa koncesijom "Ugljevik istok dva".

"Očekujem da ćemo u razgovoru sa radnicima u što kraćem vremenu nastaviti dalje radove", rekao je Cvijetinović koji očekuje i da će nakon sutrašnjih sastanka uslijediti i uplate poreza i doprinosa za prethodni mjestec.

Ponovio je da je ranija izjava premijera izvučena iz konteksta, ali i vjeruje da su pojedini ljudi, koji su imali određene interese, plasirali razne informacije da RiTE nema dovoljne mehanizacije.

U kontekstu toga, kaže Cvijetinović, premijer je razmišljao da u slučaju da RiTE ne može da obezbijedi dovoljno količine da se raspiše tender da bi još neko pomogao da se obezbijedi dovoljno uglja.

"U razgovoru sa primjerom objasnio sam da mi, uz određena dodatna ulaganja koja nisu velika, možemo podići dodatnu mehanizaciju i da ćemo imati sasvim dovoljno mehanizacije za eksploataciju dovoljne količina uglja. Zato je ta izjava pogrešno protumačena", objasnio je Cvijetinović.

Termoelektrana Ugljevik je u toku protekle noći izašla iz pogona zbog nedostatka uglja jer uprava nije uspjela da postigne dogovor da rudari nastave rad.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

RiTE Ugljevik

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ