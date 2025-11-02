Razgovori uprave i rudara nisu urodili plodom: Rješenje za RiTE Ugljevik se očekuje na sastanku u Banjaluci

Direktor Rudnika i termoelektrane (RiTE) Ugljevik Diko Cvijetinović rekao je da očekuje da na sutrašnjem sastanku u sjedištu "Elektroprivede Republike Srpske" u Banjaluci, a potom i sa premijerom Savom Minićem nađu rješenje za probleme sa kojima se ovo preduzeće suočava.

Izvor: Shutterstock

Cvijetinović je rekao da je sa rudarima koji su obustavili rad i danas razgovarao, te da je nakon toga uslijedila i molba premijera da se vrate na posao, uz napomenu da je Vlada zabranila prodaju uglja trećim licima bez njene saglasnosti.

"Želim da se još jednom zahvalim premijeru za njegovu brigu o RiTE Ugljevik. Očekujem da ćemo sve nedoumice koje smo imali biti riješene", izjavio je Cvijetinović Srni.

On je naveo da je sutra u 11.00 časova sastanak u sjedištu "Elektroprivrede" u Banjaluci, a potom, poslije 12.00 i sa premijerom Minićem.

"Još jednom sam danas dobio uvjerenja od premijera, što je i napisao u svojoj izjavi, da nakon ukončanja prenosa koncesije sa `Komsar enerdžija` na `Gas-res` slijedi potpisivanje ugovora o međusobnim odnosima između `Gas-resa` i RiTE i da će jedini radnici rudnika vršiti eksploataciju uglja na površinskom kopu `Ugljevik istok dva`", naveo je Cvijetinović.

Cvijetinović vjeruje da će problem konačno biti riješen kako bi radnici prevazišli strah koji je kod njih dugo pristan u vezi sa koncesijom "Ugljevik istok dva".

"Očekujem da ćemo u razgovoru sa radnicima u što kraćem vremenu nastaviti dalje radove", rekao je Cvijetinović koji očekuje i da će nakon sutrašnjih sastanka uslijediti i uplate poreza i doprinosa za prethodni mjestec.

Ponovio je da je ranija izjava premijera izvučena iz konteksta, ali i vjeruje da su pojedini ljudi, koji su imali određene interese, plasirali razne informacije da RiTE nema dovoljne mehanizacije.

U kontekstu toga, kaže Cvijetinović, premijer je razmišljao da u slučaju da RiTE ne može da obezbijedi dovoljno količine da se raspiše tender da bi još neko pomogao da se obezbijedi dovoljno uglja.

"U razgovoru sa primjerom objasnio sam da mi, uz određena dodatna ulaganja koja nisu velika, možemo podići dodatnu mehanizaciju i da ćemo imati sasvim dovoljno mehanizacije za eksploataciju dovoljne količina uglja. Zato je ta izjava pogrešno protumačena", objasnio je Cvijetinović.

Termoelektrana Ugljevik je u toku protekle noći izašla iz pogona zbog nedostatka uglja jer uprava nije uspjela da postigne dogovor da rudari nastave rad.

(Srna)