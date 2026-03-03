logo
Prvi avion iz Dubaija sa državljanima Srbije sletio u Beograd: Svim putnicima upućen apel (Video)

Prvi avion iz Dubaija sa državljanima Srbije sletio u Beograd: Svim putnicima upućen apel (Video)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Avion iz Dubaija sa državljanima Srbije sletio je jutros u 6.21 na aerodrom "Nikola Tesla", nakon višednevne potpune obustave saobraćaja usljed zatvaranja vazdušnog prostora i bezbednosne krize na Bliskom istoku.

Sletio ptvi avion iz Dubaija u Srbiju Izvor: Kurir TV

Avion iz Dubaija sa državljanima Srbije, koji je poletio juče tokom večernjih časova, sletio je u Beograd. Avion Boing 737 kapaciteta 162 do 200 putnika sletio je na Beogradski aerodrom "Nikola Tesla" u 6.21 čas po srednjeevropskom vremenu.

Poslije višednevne potpune obustave saobraćaja usljed zatvaranja vazdušnog prostora i bezbjednosne krize na Bliskom istoku, tri najveće zalivske avio-kompanije započele su tokom jučerašnjeg dana ograničeno obnavljanje letova.

Putnici iz Dubaija stigli na beogradski aerodrom
Riječ je o faznom i strogo kontrolisanom povratku letova, uz prioritet za putnike koji su od vikenda ostali zaglavljeni u tranzitu. Avio-kompanija "FlyDubai" saopštila je da se od večeri 2. marta realizuje ograničen broj letova u okviru pažljivo koordinisanog povratka operacijama.

Obnavljanje letova u UAE usledilo je nakon odluke Generalne uprave za civilno vazduhoplovstvo te zemlje da pokrene vanredne operacije na aerodromima kako bi se omogućio odlazak putnika čiji su letovi bili otkazani tokom blokade.

Putnicima je upućen apel da ne dolaze na aerodrome bez prethodne potvrde novog termina putovanja, kako bi se izbegle gužve i omogućila nesmetana obrada. Za sada nije riječ o potpunoj normalizaciji saobraćaja.

(Telegraf/Mondo)

Tagovi

Dubai avion Aerodrom Nikola Tesla Iran

