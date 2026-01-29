logo
Promjena koncesionara: RiTE Ugljevik preuzima ležište "Istok dva"

Promjena koncesionara: RiTE Ugljevik preuzima ležište "Istok dva"

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Vlada Republike Srpske donijela je rješenje kojim se odobrava ustupanje ugovora o koncesiji za eksploataciju uglja na ležištu "Ugljevik istok 2" u opštini Ugljevik.

shutterstock_2500758435.jpg Izvor: Shutterstock

Ovom odlukom koncesija se sa dosadašnjeg koncesionara, preduzeća "COMSAR ENERGY REPUBLIKA SRPSKA" d.o.o. Banja Luka, prenosi na novog sticaoca – Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", odnosno zavisno preduzeće "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" (RiTE Ugljevik).

Prema rješenju Vlade, predviđeno je da Vlada Republike Srpske, kao davalac koncesije, te "Comsar Energy" i RiTE Ugljevik, kao dosadašnji i novi koncesionar, potpišu ugovor o ustupanju.

Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić nakon sjednice Vlade RS je istakao da su stvorili uslovi da se radi na planiranju i eksploataciji uglja na lokalitetu "Istok dva".

"Procjene su da se na tom području nalaze kvalitetne rezerve uglja i da će na ovaj način biti omogućena povoljnija eksploatacija i efikasna proizvodnja uglja", rekao je Đokić.

Pojasnio je da je postupak morao da potraje, jer su morale biti urađene ekonomske i pravne radnje kako bi Vlada u mogla u skladu sa zakonom donijeti ovakvu odluku.

Kako prenose Nezavisne novine, polje "Ugljevik istok 2" trenutno nije u potpunosti pod kontrolom RiTE Ugljevika niti Vlade Republike Srpske. Prema dogovoru sa kompanijom "Comsar Energy Group Limited" sa Kipra, četvrtina koncesije i dalje ostaje u njihovom vlasništvu. Preostalih 24 odsto udjela, koji su još uvijek u rukama investitora Rašida Serdarova, predmet su potencijalnog otkupa za koji on potražuje minimalno 60 miliona KM.

"Opravdani zahtjevi mještana, izvršićemo sanaciju"

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić istakao je da su opravdani zahtjevi mještana u Ugljeviku zbog rudarskih radova na eksploatacionom polju u blizini naseljenih mjesta, te napomenuo da će to područje biti sanirano.

"Eksploatacija i eksploataciono polje se širi i zahvata domaćinstva. U nekoj budućnosti doći će do proširenja u to i u neko drugo područje ugljevičkog basena", izjavio je Đokić, prenosi Srna.

Đokić je rekao da su poslate instrukcije o sanaciji, te najavio dodatni sastanak sa načelnikom opštine Draganom Gajićem i rukovodstvom Rudnika i Termoelektrane "Ugljevik".

"Već je uključeno Javno preduzeće `Putevi Republike Srpske` zbog oštećenog puta. Mi iz Vlade Srpske insistiramo da se to završi", poručio je Đokić.

On je, odgovarajući na pitanje novinara, rekao da Vlada nije još informisana o izboru izvođača za izgradnju magistralnog gasovoda kroz Republiku Srpsku.

"Juče su otvorene ponude. Imamo dva ponuđača. Postupak nije do kraja završen. Tek treba da se vide finansijske ponude i na osnovu toga biće izabran izvođač, odnosno ko bude imao povoljniju ponudu", istakao je Đokić.

On je rekao da bi bilo zanimljivo čuti koliko su evropske zemlje kupile ruskog gasa, s obzirom na njihov stav prema ovom projektu.

"Da će oni ograničiti mogućnost korištenja ruskog gasa jeste zamajavanje javnosti. Pričaju jedno i sasvim drugo rade. Rezerve gasa su formirali i ove godine na osnovu ogromnih količina gasa iz Rusije. Tako će i nastaviti jer ne znam gdje na drugom mjestu mogu nabaviti gas", poručio je Đokić.

