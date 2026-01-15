logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mještani Ugljevika nadležnima dali rok do 4. februara, inače dolaze pred Vladu RS

Mještani Ugljevika nadležnima dali rok do 4. februara, inače dolaze pred Vladu RS

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Mještani ugljevičkih naselja ugrožnih klizištima, predstavnici lokalne vlasti i Rudnika i RiTE Ugljevik zatražili su da 4. februara razgovaraju sa republičkim zvaničnicima o rješavanju infrastrukturnih problema nastalih usljed širenja površinskog kopa rudnika.

Mještani Ugljevika nadležnima dali rok do 4. februara Izvor: SRNA/Zorica Simeunović

Mještani ugroženih mjesnih zajednica – Ugljevik Selo, Stari Ugljevik, zaseoci Jablani, Sarije i falčići i Mezgraja Gaj, danas su protestovali u Ugljeviku jer su im otežani uslovi života, koje je izazvalo intenziviranje rudarskih radova.

Nakon toga postignut je dogovor sa načelnikom opštine Ugljevik Draganom Gajićem i v.d. direktora Rudnika i termoelektrane Ugljevik Žarkom Novakovićem.

Traže sastanak sa predsjednikom Vlade, resornim ministrom i generalnim direktorom "Elektroprivrede Republike Srpske".

V.d. direktora RiTE Žarko Novaković rekao je da su svjesni nagomilanih problema sa kojima se suočavaju mještani ugroženih naselja i da je neophodno da budu riješeni.

"Svjesni smo da su problemi ozbiljni i da se moraju rješavati sistemski. Finansijska sredstva potrebna za rješavanje infrastrukturnih pitanja, koja nastaju kao posljedica razvoja rudarskih radova, prevazilaze mogućnosti samog preduzeća", objasnio je Novaković.

On smatra da bez pomoći matičnog preduzeća i Vlade nije moguće u potpunosti riješiti ove izazove.

Istakao je da je RiTE spremna da, u okviru svojih nadležnosti, učestvuje u pronalaženju održivih rješenja u saradnji sa lokalnom zajednicom i nadležnim institucijama, ističući da je dijalog jedini put ka stabilnom i dugoročnom rješavanju problema.

Predstavnik mještana Miladin Radovanović rekao je da su mještani u veoma teškoj situaciji.

"Uputili smo zahtjev i tražimo sastanak sa nadležnim institucijama kako bi se problemi stanovnika ovog kraja konačno riješili. Ukoliko do sastanka ne dođe, spremni smo da protestujemo ispred zgrade Vlade", rekao je Radovanović.

Načelnik opštine Ugljevik Dragan Gajić istakao je da su zahtjevi mještana opravdani, naglasivši da i sam potiče iz tog kraja.

"Najvažnije je da zajedno sa predstavnicima ovih mjesnih zajednica iznesemo sve probleme pred nadležnim institucijama. Očekujem da će do sastanka doći i da će se nagomilani problemi rješavati u što kraćem roku", rekao je Gajić. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ugljevik protest

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ