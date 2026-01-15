Mještani ugljevičkih naselja ugrožnih klizištima, predstavnici lokalne vlasti i Rudnika i RiTE Ugljevik zatražili su da 4. februara razgovaraju sa republičkim zvaničnicima o rješavanju infrastrukturnih problema nastalih usljed širenja površinskog kopa rudnika.

Izvor: SRNA/Zorica Simeunović

Mještani ugroženih mjesnih zajednica – Ugljevik Selo, Stari Ugljevik, zaseoci Jablani, Sarije i falčići i Mezgraja Gaj, danas su protestovali u Ugljeviku jer su im otežani uslovi života, koje je izazvalo intenziviranje rudarskih radova.

Nakon toga postignut je dogovor sa načelnikom opštine Ugljevik Draganom Gajićem i v.d. direktora Rudnika i termoelektrane Ugljevik Žarkom Novakovićem.

Traže sastanak sa predsjednikom Vlade, resornim ministrom i generalnim direktorom "Elektroprivrede Republike Srpske".

V.d. direktora RiTE Žarko Novaković rekao je da su svjesni nagomilanih problema sa kojima se suočavaju mještani ugroženih naselja i da je neophodno da budu riješeni.

"Svjesni smo da su problemi ozbiljni i da se moraju rješavati sistemski. Finansijska sredstva potrebna za rješavanje infrastrukturnih pitanja, koja nastaju kao posljedica razvoja rudarskih radova, prevazilaze mogućnosti samog preduzeća", objasnio je Novaković.

Vidi opis Mještani Ugljevika nadležnima dali rok do 4. februara, inače dolaze pred Vladu RS УГЉЕВИК, 15. ЈАНУАРА /СРНА/ - Мјештани угљевичких насеља угрожних клизиштима, представници локалне власти и Рудника и Термоелектране /РиТЕ/ Угљевик затражили су да 4. фебруара разговарају са републичким званичницима о рјешавању инфраструктурних проблема насталих усљед ширења површинског копа рудника. УГЉЕВИК, 15. ЈАНУАРА /СРНА/ - Мјештани угљевичких насеља угрожних клизиштима, представници локалне власти и Рудника и Термоелектране /РиТЕ/ Угљевик затражили су да 4. фебруара разговарају са републичким званичницима о рјешавању инфраструктурних проблема насталих усљед ширења површинског копа рудника. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SRNA/Zorica Simeunović Br. slika: 3 1 / 3 Izvor: SRNA/Zorica Simeunović Br. slika: 3 2 / 3 Izvor: SRNA/Zorica Simeunović Br. slika: 3 3 / 3 AD

On smatra da bez pomoći matičnog preduzeća i Vlade nije moguće u potpunosti riješiti ove izazove.

Istakao je da je RiTE spremna da, u okviru svojih nadležnosti, učestvuje u pronalaženju održivih rješenja u saradnji sa lokalnom zajednicom i nadležnim institucijama, ističući da je dijalog jedini put ka stabilnom i dugoročnom rješavanju problema.

Predstavnik mještana Miladin Radovanović rekao je da su mještani u veoma teškoj situaciji.

"Uputili smo zahtjev i tražimo sastanak sa nadležnim institucijama kako bi se problemi stanovnika ovog kraja konačno riješili. Ukoliko do sastanka ne dođe, spremni smo da protestujemo ispred zgrade Vlade", rekao je Radovanović.

Načelnik opštine Ugljevik Dragan Gajić istakao je da su zahtjevi mještana opravdani, naglasivši da i sam potiče iz tog kraja.

"Najvažnije je da zajedno sa predstavnicima ovih mjesnih zajednica iznesemo sve probleme pred nadležnim institucijama. Očekujem da će do sastanka doći i da će se nagomilani problemi rješavati u što kraćem roku", rekao je Gajić.

(Srna)