Zemlja gdje ljudi i dalje najviše vjeruju u novac koji "drže u rukama": Tri četvrtine građana uglavnom plaća u kešu

U ostalim zemljama upotreba gotovine opada.

Građani Njemačke i Austrije koriste gotovinuviše nego stanovnici sedam drugih evropskih zemalja u kojima je institut JuGav (YouGov) sproveo anketu.

Na pitanje o najčešće korišćenoj metodi plaćanja, 73 odsto od 2.026 odraslih ispitanika u Njemačkoj navelo je gotovinu, prenosi DPA. Anketa je odrađena u decembru, a naručila je kompanija BearingPoint.

Time se udio ljudi koji najčešće plaćaju u kešu u Njemačkoj čak povećao u poređenju sa istraživanjem iz prethodne godine, kada je bio 69 odsto.

U ostalim zemljama upotreba gotovine opada, čak i u Austriji, gdje je u posljednjem istraživanju 71 odsto od 1.000 učesnika ankete reklo da često koristi gotovinu. U sedam drugih zemalja novčanice i kovanice se koriste znatno rjeđe. U Švajcarskoj, koja je na trećem mjestu, 61 odsto često koristi gotovinu. U Irskoj je udio 58 odsto, u Francuskoj 51, a u Holandiji 46 odsto.

Rijetko se koristi keš u tri skandinavske zemlje

Posebno rijetko se keš koristi u tri skandinavske zemlje. U Švedskoj 25 odsto ispitanika koristi keš, u Danskoj 32 odsto, a u Finskoj 42 odsto.

Otprilike četvrtina u Švedskoj, tačnije 27 odsto, navodi da uopšte ne koristi gotovinu. U Danskoj to isto tvrdi skoro svaki peti ispitanik, odnosno 18 odsto. Za poređenje, u Njemačkoj samo dva odsto, a u Austriji jedan odsto uopšte ne koristi keš.

Potpuni oproštaj od gotovine u narednih deset godina 37 odsto ispitanika u devet zemalja smatra sigurnim ili vrlo vjerovatnim. Međutim, da će digitalni evro ili sličan digitalni novac centralne banke (CBDC) zamijeniti gotovinu, vjeruje samo manjina učesnika ankete.

Ipak, trećina, odnosno 33 odsto ispitanika u zemljama evrozone koje su obuhvaćene istraživanjem, nikada nije čula za digitalni evro na kojem Evropska centralna banka (ECB) radi već godinama. Pominje se da će se digitalni evro uvesti 2029.

ECB naglašava da cilj nije ukidanje gotovine, već stvaranje digitalne alternative novčanicama i kovanicama.

