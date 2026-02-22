logo
Svaki evro koji potrošite ostavlja trag: Ni novčanice više nisu anonimne

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Novčanice više nisu potpuno anonimne: svaka ima jedinstveni serijski broj koji se automatski može očitavati u bankomatima i drugim uređajima, a u kombinaciji s dodatnim podacima moguće je pratiti njihovo kretanje i povezati ih s osobama.

Ni keš nije anoniman koliko se misli Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Shutterstock

Iako gotovina u svakodnevnoj upotrebi ostaje relativno anonimna u upotrebi s digitalnim plaćanjima, tragovi koje ostavlja sve su gušći, što smanjuje osjećaj potpune privatnosti.

Novčanice su za mnoge od nas svakodnevni alat: brzo izvučemo, platimo, niko ne zna ko smo - anonimno, zar ne? Ipak, ta percepcija često vara. Modernom tehnologijom i razvijenom infrastrukturom novčanice se mogu pratiti daleko lakše nego što se misli, piše portal Netzpolitik.org.

Svaka novčanica nosi jedinstveni kod

Svaki evro ima jedinstveni serijski broj - kombinaciju dveju slova i brojčane sekvence - koji ne samo da služi za zaštitu od falsifikovanja, već se prilikom transporta kroz bankomate i druge sustave često skenira.

Mnogi bankomati, automati za karte, parking ili brojila u bankama sada automatski očitavaju serijske brojeve. Podaci se često spremaju zajedno s informacijama o vremenu i mjestu, bez da korisnici to primijete. U kombinaciji s dodatnim informacijama moguće je rekonstruisati gdje se određena novčanica posljednji put nalazila.

Ko koristi te podatke i za što?

Institucije decenijama koriste serijske brojeve za praćenje tokova gotovine u kriminalnim slučajevima: od otkupnina i pljački do pranja novca. Pronađu li tražene novčanice tokom kontrole, policija može iz njih izvesti zaključke o potencijalnim osumnjičenima ili mjestu zločina.

Novi trendovi idu i korak dalje: postoje fabrike koje nude automatizirano masovno praćenje serijskih brojeva i na taj način mogu rekonstruisati istoriju novčanica gotovo u stvarnom vremenu, te se informacije dijele i s istražnim tijelima.

Upozorenje stručnjaka za privatnost

Gotovinu ljudi često biraju zbog privatnosti - preko 80 % Nijemaca navodi zaštitu privatnosti kao razlog. Međutim, stručnjaci upozoravaju na rizik od nove forme masovnog nadzora ako se serijski brojevi sistemski bilježe i povezuju.

Centralne banke ističu da privatnost ostaje temeljno načelo te da u Njemačkoj nije predviđena sistemska evidencija svih serijskih brojeva. Ipak, iako serijski broj formalno nije lični podatak, u kombinaciji s dodatnim informacijama poput podataka o podizanju novca ili lokaciji, može se povezati s konkretnom osobom.

Novčanice nisu potpuno anonimne

Novčanice nisu potpuno anonimne - njihov serijski broj sam po sebi ne otkriva ko ste, ali u kombinaciji s dodatnim podacima i modernim analizama može se pratiti njihovo kretanje i povezati s osobama.

Ipak, u svakodnevnoj upotrebi gotovina je i dalje relativno anonimna: na kasi ne bilježe vaše ime, iako novčanica već ostavlja trag u sistemu. Što više skenera radi, to su tragovi gušći, pa se "anonimnost u novčaniku" pokazuje manje anonimnom nego što mnogi misle.

(Fenix Magazine/Mondo)

zole

Da ih je imati što više pa nek ih očitavaju kol'ko hoće

