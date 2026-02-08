Šta je jeftinije - montažna ili zidana kuća: Arhitekta objasnio razlike u cijeni materijala i brzini izgradnje

Mnogi se pitaju da li je jeftinija montažna ili zidana kuća. Cijene su se značajno promijenile, a arhitekta Barić je dao stručno mišljenje.

Izvor: FotoBuehl, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia/Youtube printscreen/WMM Modulbau

Montažne kuće su nekada važile za popularno i jeftino rješenje zbog cijene izgradnje kuće, ali se u posljednje vrijeme situacija značajno promijenila zbog cijene materijala i građevinskih radova, piše "Dnevno.hr". U oglasu iz 2011. godine za model montažne kuže "Domprojekta" pod nazivom "Nataly", navodi se da je takva kuća mogla da se kupi po sniženoj cijeni od 40.000 evra, dok danas ista kuća vrijedi oko 80.000 evra zbog čega se postavlja jasno pitanje - šta je jeftinije, montažna ili zidana kuća o čemu je govorio arhitekta Oto Barić i otkrio da bi on prije uvijek zidao kuću.

Cijena se za 15 godina udvostručila. Građevinski materijal, energenti i radna snaga su zabeležili rast cijena.

Šta je jeftinije - montažna ili zidana kuća?

Nekada su montažne kuće bile jeftinije zbog cijene izgradnje. Cijeli proces je trajao dosta kraće, a i sami materijali su bili dosta dostupniji.

Zidane kuće, sa druge strane, zahtjevaju više vremena i angažovanja. Nude dugoročno veću stabilnosti i otpornost.

Koriste se najviše materijali poput cigle, betona i cementa koji su poskujpeli. Udaljene ili teško dostupne parcele takođe dodatno utiču na cijenu.

Za pomenuti hrvatski portal je govorio arhitekta Oto Barić. Istakao je dvije ključne tačke u poređenju cijene i objasnio je šta je jeftinije - montažna ili zidana kuća.

"Montažna kuća treba temelje, ova cena je za čisti visoki ‘roh bau’ na mjestu postavljeno. Prije toga treba napraviti ili podrum, po sadašnjim cijenama 1.000 evra po kvadratnom metru, ili samo temelje.

Danas su temelji oko 10 do 15.000 evra. Pored toga treba uzeti u obzir da treba pripremiti kompletnu infrastrukturu kao i za ‘normalnu’ kuću", rekao je on.

Ključna prednost montažne kuće jeste nešto niža cijena i brzina gradnje. Barić navodi da bi on uvijek prije zidao kuću.

"Kada govorimo o stanovanju, uvijek bih radije zidao kuću nego betonsku. Betoniranje je najbrže, ali zdravije je u svakom slučaju kuća od cigle jer prima i otpušta vlagu", dodao je Barić.